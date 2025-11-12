Disidencias de las Farc atacaron tres bases militares en Suárez, Cauca

Suárez, Cauca

Tras conocerse la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo por el accionar del frente Jaime Martínez de disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Suárez, Cauca, ese grupo armado atacó tres bases militares en el municipio.

Con explosivos y ráfagas de fusil, la estructura ilegal atacó las instalaciones militares de Los Pinos, La Toma y La Turbina.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, los ataques que terminaron en intensos combates en los que intervinieron aeronaves artilladas, no dejaron heridos pero sí daños en viviendas.

El alcalde Césaron Cerón expresó que “esperamos que la alerta no se quede solamente en un papel, que la alerta tenga la suficiente validez y funcionalidad para que nuestro municipio pueda tener la atención permanente del Gobierno nacional y buscar esa paz tan anhelada que tenemos deseo nosotros como suareños”.

La Defensoría en esa alerta temprana, le pide al Ministerio de Defensa fortalecer las capacidades antidrones y antiexplosivos.