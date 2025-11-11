Cayó uno de los delincuentes más buscados del norte del Cauca

Guachené, Cauca

En una operación de la Policía y el Ejército en el municipio de Guachené, fue capturado alias ‘Pocoyó’, uno de los delincuentes más buscados del norte del Cauca y señalado integrante de la pandilla 5 y 6.

Este hombre es investigado por delitos homicidio agravado y hechos como los ocurridos el pasado 29 de septiembre, donde dos policías resultaron heridos en un ataque con arma de fuego.

Alias ‘Pocoyó’ tendría una trayectoria delincuencial de dos años.

El coronel Gerson Bedoya, Comandante del Departamento de Policía Cauca expresó que “este sujeto mantenía además alianzas con otros actores delincuenciales en las veredas La Primavera de Villa Rica y Sabaneta en Guachené con el propósito de ampliar su accionar criminal”.

Durante la operación fue incautada un arma de fuego con su munición.