Empresas que cambian vidas: así se vivirá el reconocimiento Xposible 2025 de Colsubsidio

Luis Carlos Arango, director general de Colsubsidio, explicó en 6AM de Caracol Radio los objetivos de Xposible 2025, el programa que esta tarde reconocerá a 40 empresas colombianas que integran el valor social y ambiental en su modelo de negocio.

¿Qué es Xposible?

Arango detalló que Xposible es un programa establecido por Colsubsidio en 2019 que integra "una comunidad empresarial para reconocer y conectar a las empresas que haciendo su negocio agrega valor social, agregan valor ambiental, hacen mejoras con la comunidad".

El directivo enfatizó que se trata de reconocer aquellas empresas que van más allá del objetivo puramente económico: “Eso realmente es lo que queremos reconocer desde el año 19 hasta acá“.

Cifras que demuestran el compromiso empresarial

El director de Colsubsidio reveló las impresionantes cifras que ha alcanzado el programa:

500 trabajos recibidos este año 2025

recibidos este año 2025 40 proyectos que serán reconocidos en la ceremonia de hoy

que serán reconocidos en la ceremonia de hoy Más de 1.700 proyectos recibidos desde la creación del programa

recibidos desde la creación del programa 100 empresas reconocidas a lo largo de seis años de existencia

“Eso muestra la conciencia social, ambiental y de sostenibilidad que tiene el empresariado colombiano”, destacó Arango.

El efecto multiplicador del reconocimiento

Arango explicó el impacto que genera este reconocimiento en el ecosistema empresarial: “Estas empresas que reciben este reconocimiento sirven como ejemplo a otras empresas para cambiar”. Agregó que estas empresas “van formando un gran tejido empresarial que no solo entiende su función económica, sino que además está preocupado por tener una mejor sociedad, una mejor comunidad, o un mejor ambiente”.

Homenaje al empresariado colombiano

El director de Colsubsidio aprovechó el espacio para hacer un reconocimiento público a todos los empresarios del país: “Que sea este un momento de hacerle un reconocimiento a todo el empresariado colombiano por el gran esfuerzo que hace por el país, por el gran esfuerzo que hace por generar empleo, por el gran esfuerzo que hace por tener empresas que respondan a una finalidad que beneficie a la comunidad”.