Estos son los más de 200 barrios que estarán sin agua en Barranquilla y Soledad HOY 12 de noviembre

Más de 200 barrios de Barranquilla y Soledad estarán sin agua este miércoles 12 de noviembre por trabajos de la Triple A.

Las actividades se extenderán desde las 5:00 de la mañana hasta aproximadamente las 12:00 de la medianoche, tiempo durante el cual será necesario interrumpir temporalmente el servicio de agua en amplios sectores.

De acuerdo con la compañía, las labores incluirán la ampliación de la capacidad de captación, reparación de tuberías y lavado de tanques en varios puntos de la ciudad. Entre ellos se destacan la carrera 2 Sur con Circunvalar y la calle 110 con carrera 9G.

Asimismo, se realizará el empalme de una tubería de 18 pulgadas en la Vía 40 con calle 77, como parte del programa de expansión de redes del Distrito.

Barrios sin agua en Barranquilla

Zona Franca de Barranquilla, La Chinita, La Luz, Rebolo, Villanueva, Santa Helena, Las Nieves, Los Trupillos, San Roque, Centro, La Unión, Boyacá, Montes, Atlántico, Chiquinquirá, San Isidro, Loma Fresca, Rosario, Barlovento, Barrio Abajo, Sociedad Portuaria de Barranquilla, Sociedad Portuaria del Norte, Zona Industrial Vía 40 (CL 77 a CR 46 con CL 30), Moderno, La Victoria, San José, Alfonso López, Montecristo, Modelo, Santa Ana, San Francisco, Bellavista, La Concepción, El Castillo, San Salvador, Siape, Las Flores, Zona Industrial Vía 40 (CL 77 a CL 110), Santo Domingo, Nueva Granada.

Asimismo en los barrios: Olaya, Lucero, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, El Ferry, Pasadena, Simón Bolívar, CL 30 acera par desde CR 2 hasta CR 8, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, El Parque BQ, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, El Milagro, 7 de Abril, Santo Domingo de Guzmán, Ciudadela 20 de Julio, Conidec, Los Girasoles, Carrizal, Las Américas, Granjas Campesinas, San Carlos, San Luis, Santa María, Veinte de Julio, Conjunto Residencial Las Gardenias.

Así como también en El Romance, Villa Flor, California, Cordialidad, Villas de San Pedro I, II y III, La Gloria, El Bosque, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de Agosto, La Paz, Los Olivos I y II, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Pastoral Social, Ciudad Modesto, El Edén, Los Ángeles I, II y III, El Pueblo, Ciudadela de Paz, Caribe Verde, Bernardo Hoyos, Villas de San Pablo, Corredor Carrera 38 desde La Pradera hasta la entrada a Juan Mina, Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca Zofía, empresa Ultracem, Corredor Cordialidad de Circunvalar hasta Villas de la Cordialidad y Lipaya.

Barrios sin agua en Soledad

Los sectores sin agua serán: 12 de Octubre, 15 de Agosto, 16 de Julio, 20 de Julio, 7 de Agosto, Cabrera, Cachimbero, Buena Esperanza, Carnero, Centenario, Centro, Cruz de Mayo, El Oriental, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Hipódromo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, La Floresta, La Loma, La María, La Virgencita, Las Marinas, Nacional, Nuevo Triunfo, Porvenir, Pumarejo, Sal Si Puedes, Salcedo, Urbanización Santana, Aeropuerto, El Esfuerzo, Villa Anita, Villa Gladys, Libertador (Calle 30 desde La Virgencita hasta Mesolandia), Minuto de Dios, Manuela Beltrán.

También estarán sin el servicio: Linda María, Renacer, Villa Adela I y II, Zarabanda, Prado Soledad, Montecarmelo, Villa María, Villa Sol, 23 de Noviembre, Viñas del Rey, Ciudad Paraíso, San Vicente, Villas del Rey, Urbanización Marta Gisella, Villa Monik, Villa Esther, La Candelaria, Alianza, Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, Ciudadela Metropolitana (un sector), Farruca, Jerusalén, La Fe, La Ilusión, La Viola, Las Colonias, Las Colonias II, Las Nubes, Los Fundadores, Parque Muvdi, Portal de Las Moras, San Antonio, Sector Cementerio, Soledad 2000 (un sector), Tajamares, Villa Katanga, Villa Lozano, Villa Merly, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Villa Rosa, Villas de Soledad, Villa Stefani y Villa Zambrano.