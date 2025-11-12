“Cuando bajé a Chinchiná ya había un boquete gigante después de la erupción del Ruiz” periodista

Manizales

El periodista Álvaro Gartner habló en Caracol Radio cómo fue su experiencia en el cubrimiento de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, comentó que de milagro se salvó del colapsó del puente de Cenicafé y habló de las consecuencias de este fenómeno en la región

En el marco de la Historia Regional de Manizales se realizó una conversación sobre cómo fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz y sus consecuencias en Manizales, Villamaría y Chinchiná.

Álvaro Gartner, periodista en ese momento del diario la Patria comentó cómo vivió ese fenómeno y relató paso a paso el cubrimiento de esa tragedia. El periodista explicó que días antes se hizo una presión importante para que las autoridades publicarán el mapa de riesgo, algo que nunca se hizo.

“Días antes yo empecé a subir a inmediaciones del volcán del Ruiz, a entrevistar a las diversas misiones científicas que venían de todas partes del mundo a estudiar el volcán y a instalar aparatos electrónicos que nunca se habían visto acá”, dijo el periodista

El departamento de Caldas tuvo cerca de 3 mil muertos por las avalanchas en los municipios de Chinchiná y Villamaría

“Yo estaba trabajando en La Patria, era redactor y ese día lo viví con muchos sustos a posterior porque yo venía de cubrir el reinado de Cartagena también para La Patria y pasé por el puente del río Chinchiná cuando ya la avalancha venía en camino, obviamente ignorante de que eso estaba ocurriendo porque todavía estaba muy alto y gracias a Dios pude junto con los otros pasajeros del carro llegar a Manizales”, comentó el comunicador

La Catedra Regional de Manizales es uno de los espacios de memoria histórica más importante de la capital de Caldas

“Días después de la erupción baje con un fotógrafo hasta el sitio de Pescador a orillas del río Chinchiná a encontrarse con este boquete que dejó la avalancha de más de15 m de altura más o menos y la imposibilidad de llegar hasta el Cenicafé que era el centro como de más atención en ese momento”, explicó el Sobreviviente