Secretaría de Salud programa visitas para atender a los bogotanos en sus casas: conozca el programa

La Secretaría Distrital de Salud avanza en el desarrollo del modelo MAS Bienestar, que busca mejorar el acceso de los bogotanos a los servicios de salud en Bogotá, a través de visitas en los hogares de los ciudadanos.

La meta de la secretaría con este programa es realizar una cobertura total de Bogotá. Sin embargo, tras una priorización del riesgo, los gestores de bienestar, quienes son las personas que realizan estos recorridos, están visitando, en primer lugar, 933 de los 1.170 sectores catastrales que hay en la capital.

Más de 700 gestores se encargan de estas tomas masivas, que se realizan por diferentes sectores de la ciudad de forma semanal.

Entre los territorios que ya han sido intervenidos, la Secretaría de Salud destacó la atención en los siguientes barrios del sur de la capital: Gibraltar Sur, Lucero del Sur, Marsella, El Refugio I, Prado Veraniego Sur, La Picota, Tintalito, Sierra Morena y San Francisco.

Gestores de bienestar avanzan con visitas en las residencias de los bogotanos al sur de la ciudad

Los gestores de bienestar de la Secretaría de Salud avanzarán con las visitas puerta a puerta en distintos sectores de Bogotá y priorizarán barrios ubicados hacia el sur. Esta es la programación establecida para los próximos tres días.

Jueves, 14 de agosto

Visitas domiciliarias en los sectores de San Antonio de Engativá (Engativá); Los Tres Reyes, Los Tres Reyes I, Rincón de Galicia (Ciudad Bolívar); Peñalisa (Sumapaz); El Carmelo (Kennedy); Betania, Gualoche, Olarte, Villa Del Río (Bosa); Moralba, Altos Del Poblado (San Cristóbal) y Quiroga Sur (Rafael Uribe Uribe).

Viernes, 15 de agosto

Santa Rita de Suba (Suba); La Andrea, Olivares (Usme); Primavera II (Ciudad Bolívar); Taquecitos (Sumapaz); Las Aguas (Santa Fe); Veraguas (Los Mártires) y Buenos Aires (San Cristóbal).

Sábado, 16 de agosto

Santa Rita de Suba (Suba); Monte Carlo, Nueva Delhi, San Blas (San Cristóbal) y San Rafael Usme (Rafael Uribe Uribe).

¿Cómo identificar a los gestores de bienestar?

Los gestores de bienestar portan una chaqueta azul, con el logo de alguna de las subredes integradas de salud que integran y el carné oficial pertinente.

Estos gestores no sólo realizan visitas programadas, sino que también establecen contacto con la población para acompañar a las personas que requieran una respuesta oportuna de atención en salud, en casos como embarazos, nacimientos, enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes.

Por otro lado, hay cuatro subredes, que se distribuyen por las zonas de la ciudad en las que hacen presencia. Cada una tiene su propia línea de contacto para programar alguna visita o ampliar esta información: