Defensoría del pueblo inaugura el “Mural por la Vida y Esperanza”, en Buenaventura

JUSTICIA

En Buenaventura, Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo acompañó la inauguración del "Mural por la Vida y la Esperanza", una obra impulsada por la Asociación Madres por la Vida y la Fundación Nydia Érika Bautista. El acto, cargado de simbolismo, se convirtió en un espacio de memoria y resistencia, protagonizado por mujeres afrodescendientes e indígenas que rindieron homenaje a quienes han dedicado su vida a la búsqueda de familiares desaparecidos.

La jornada estuvo marcada no solo por la presentación del mural, sino también por la firma del "Pacto por la Implementación de la Ley de Mujeres Buscadoras", suscrito por la Alcaldía de Buenaventura, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Personería Distrital, la Procuraduría General de la Nación y la regional Pacífico de la Defensoría del Pueblo.

Este acuerdo busca garantizar la aplicación de la Ley 2364 de 2024, que reconoce y protege los derechos de las mujeres que enfrentan la dolorosa tarea de buscar a sus seres queridos desaparecidos.

La memoria de Yanette Bautista, fallecida en septiembre de 2025, estuvo presente en la ceremonia. Su legado, marcado por la búsqueda incansable de su hermana Nydia Érika Bautista y por la creación de la fundación que lleva su nombre, fue recordado como ejemplo de perseverancia y compromiso.

Según el Observatorio de la Desaparición Forzada, hasta agosto de 2025 se han documentado 26.150 mujeres buscadoras en el país, de las cuales 1.065 están registradas en el Valle del Cauca. En Buenaventura, entre 2020 y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo recibió 29 declaraciones de desaparición forzada y brindó 292 orientaciones a víctimas indirectas.

El mural, que ahora se levanta como símbolo de esperanza, refleja la fuerza y el amor inquebrantable de las mujeres buscadoras del Pacífico colombiano. Andrea Torres, hija de Yanette Bautista, expresó con contundencia la lucha de las mujeres buscadoras de Buenaventura. “Tuvieron que pasar cuatro décadas de graves vulneraciones de derechos a mujeres buscadoras para que ahora haya una ley que las protege y las reconoce como lideresas y defensoras de derechos humanos”, afirmó.

El evento contó con el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), reafirmando la relevancia internacional de este pacto.