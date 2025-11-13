Ejército Nacional lideró jornada para llevar servicios de salud y bienestar al Meta

JUSTICIA

700 habitantes de zonas rurales y urbanas del municipio de Puerto Rico recibieron atención integral en salud, asesoría jurídica y actividades de recreación durante una jornada de apoyo liderada por el Ejército Nacional. La iniciativa, organizada por la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11 y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 4, contó con la participación de entidades locales y nacionales, así como de organizaciones civiles y académicas.

La jornada se convirtió en un espacio de encuentro entre la comunidad y las instituciones. Especialistas en odontología, nutrición, fisioterapia, psicología, fonoaudiología, pediatría, medicina general y vacunación atendieron a los pobladores. Además, se ofrecieron asesorías jurídicas como parte de las actividades de integración.

El mayor Cristian Camilo Rodríguez, comandante del Batallón de Despliegue Rápido N.° 32, destacó la importancia de estas acciones conjuntas. “Estas actividades buscan crear una mayor cercanía con la población, para traer desarrollo y progreso”, afirmó.

La jornada fue posible gracias a la unión de esfuerzos de la Alcaldía Municipal de Puerto Rico, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, la Universidad Antonio Nariño, el hospital municipal, la Fundación Compromiso, la Red de Servicios Farmacéuticos Sikuany SAS, el Instituto de Belleza Cosbell, la Flota de Transportes Macarena, los Oficiales Profesionales de la Reserva y la emisora Colombia Estéreo 97.5 FM.

En esta jornada de salud y bienestar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acompañó el proceso como garante. El evento también tuvo un componente de bienestar emocional y recreativo, en el que los asistentes participaron en actividades lúdicas y recibieron obsequios.

Los organizadores resaltaron que la iniciativa no solo buscó atender necesidades inmediatas, sino también fortalecer la confianza entre las instituciones y la ciudadanía. “Llevar sonrisas y esperanza a los lugares más alejados es nuestro compromiso con Colombia”, señaló la Fuerza de Tarea Omega.

Al finalizar el evento, el Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando este tipo de actividades en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, reafirmando su propósito de acompañar a las comunidades más vulnerables del país.