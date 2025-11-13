Consternación por la muerte de fonoaudióloga bogotana hallada en un hotel de Tunja

Una mujer identificada como Liliana Andrea Molina Garavito, de 51 años, fue encontrada sin vida el pasado 11 de noviembre en un hotel del centro de Tunja (Boyacá), un día después de haber sido reportada como desaparecida en Bogotá. La víctima, reconocida fonoaudióloga y trabajadora de los hospitales de Suba y Engativá, había salido de su vivienda en la localidad de Suba el 10 de noviembre en horas de la mañana, sin dejar rastro. Su familia denunció la desaparición y las autoridades iniciaron de inmediato la búsqueda en distintos sectores de la capital.

De acuerdo con información preliminar, Molina Garavito habría sido vista por última vez en las zonas de El Tunal y Yomasa, en el sur de Bogotá, donde presuntamente habría sido víctima de personas que le suministraron escopolamina, una sustancia que puede causar pérdida del conocimiento, afectaciones neurológicas graves e incluso la muerte. Sin embargo, las investigaciones tomaron un giro cuando las autoridades de Tunja fueron alertadas por el personal de un hotel, que reportó la presencia de sangre debajo de la puerta de una de las habitaciones.

Hacia las 6:30 de la tarde del 11 de noviembre, unidades de la Policía Metropolitana de Tunja y del Cuerpo de Bomberos ingresaron al lugar y hallaron el cuerpo sin vida de Liliana Andrea Molina Garavito. En el sitio también se encontró una botella de licor, y según versiones extraoficiales, el cuerpo presentaba heridas presuntamente autoprovocadas con un objeto cortopunzante. No obstante, será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el encargado de determinar las causas exactas de su muerte.

La Fiscalía General de la Nación adelanta los actos urgentes y las indagaciones correspondientes para esclarecer si su fallecimiento está relacionado con un acto criminal o con un hecho de carácter personal.