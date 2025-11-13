Con millonaria inversión, inicia construcción de nueva Plaza de Mercado en Ramiriquí

Ramiriquí

Gracias al trabajo articulado entre el equipo de gobierno municipal Ramiriquí Cosecha, liderado por el alcalde Camilo Ávila Márquez, y la Gobernación de Boyacá, se logró el cierre financiero para la nueva Plaza de Mercado de la capital de la provincia de Márquez

Según el mandatario, el proyecto contará con una inversión total de 14.000 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones serán aportados por la Gobernación de Boyacá, proveniente del sistema general de regalías, y 4.000 millones por parte de la Administración Municipal.

Luego de surtirse los procesos de licitación, la obra ya inició y se espera que al término de 15 meses, tanto comerciantes como comunidad, puedan disfrutar del nuevo espacio.

“Esta es una gran oportunidad para todos los habitantes de la Provincia, estamos garantizando que de inicio a fin, la obra cumpla con lo planteado en el proyecto, a fin de entregarle a la comunidad una plaza de mercado digna, moderna, funcional, tanto para comerciantes como para visitantes”. Señaló el Alcalde.

El mandatario indicó además, que la obra contará con mano de obra masculina y femenina ramiriquense.

“Todo el proceso ha sido minucioso, queremos generar oportunidades laborales y no solo para los hombres sino para las mujeres que tendrán una importante participación en la ejecución de este proyecto”.

Ante el inicio y desarrollo de la obra, desde la Administración municipal se solicita a la comunidad estar atenta a las disposiciones que se tomen en materia de movilidad mientras se cumple con la construcción de la plaza de mercado.