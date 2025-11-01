El Ministerio de las Culturas y el FICCI llevan una muestra de cine a Gaira en el marco de la CELAC

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI, realizará en la cancha de fútbol de Gaira, Santa Marta, la muestra audiovisual “Imágenes para construir el territorio: memoria y comunidad”, del 7 al 9 de noviembre de 2025, con funciones a partir de las 6:30 p.m. cada día como parte de la agenda cultural de la cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Este evento hace parte de la apuesta del Gobierno Nacional por fortalecer la presencia cultural en los territorios, promover la formación de públicos y facilitar el acceso democrático a las artes audiovisuales. La muestra reconoce el poder del cine como herramienta de reflexión, diálogo y transformación social, especialmente en contextos comunitarios.

El escenario escogido es la cancha de fútbol de Gaira, una de las localidades más emblemáticas de Santa Marta y del Caribe colombiano, reconocido por su identidad popular, y su tradición comunitaria. Instalar allí un espacio cultural al aire libre significa reconocer el valor simbólico de este territorio como referente de resistencia social, historia viva y pertenencia colectiva. Más que un lugar, Gaira representa una manera de habitar la cultura desde la comunidad y para la comunidad.

La muestra reunirá una selección de películas latinoamericanas que abordan temas como los lazos familiares, la infancia, las migraciones, los territorios, la memoria y la construcción de comunidad en América Latina y el Caribe. Las funciones se realizarán cada noche entre 6:30 p.m. y 9:30 p.m., acompañadas de diálogos y encuentros con invitados especiales, así como espacios de conversación con el público local.

Sobre esta colaboración, Margarita Díaz, directora general del FICCI, expresó:

“Para el FICCI es un honor acompañar al Ministerio de las Culturas en una iniciativa que reconoce al cine como un espacio de encuentro ciudadano. Llegar a Gaira con una muestra internacional es un acto de respeto por la historia cultural de este territorio y una oportunidad para fortalecer la participación cultural desde la base comunitaria.”

El Ministerio de las Culturas anunció que todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público, en cumplimiento del propósito de garantizar los derechos culturales en todo el país y fortalecer la integración regional desde la CELAC.