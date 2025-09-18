Vuelve la Fiesta del Cine a Colombia con boletas desde 6.000 pesos

El país se prepara para vivir nuevamente la magia de la Fiesta del Cine, una jornada en la que el séptimo arte será el gran protagonista. Gracias a la unión de las principales cadenas de exhibición en Colombia como Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis, los espectadores podrán disfrutar de todas las funciones, en todos los formatos y en todas las salas seleccionadas.

Precios y formatos:

Formatos 2D $6.000

Formatos especiales $9.000

Dónde

La celebración se llevará a cabo en más de 125 teatros a nivel nacional, reafirmando el compromiso del sector por fomentar la cultura cinematográfica y ofrecer a las familias un espacio de encuentro, entretenimiento y conexión alrededor del cine.

La lista de ciudades participantes abarca varias ciudades del país, entre las que están: Bogotá, Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, La Ceja, Medellín, Rionegro y Sabaneta en Antioquia; Barranquilla, Soledad y Santo Tomás en Atlántico; Cartagena de Indias y Turbaco en Bolívar; Tunja en Boyacá; Manizales en Caldas; Florencia en Caquetá; Yopal en Casanare; Valledupar en Cesar; Quibdó en Chocó; Chía, Girardot, Madrid, Mosquera y Soacha en Cundinamarca; Neiva en Huila, Riohacha en La Guajira; Santa Marta en Magdalena; Villavicencio en Meta; Ipiales y Pasto en Nariño; Cúcuta en Norte de Santander; Armenia en Quindío; Dosquebradas y Pereira en Risaralda; Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca en Santander; Sincelejo en Sucre; Ibagué en Tolima; Buga, Buenaventura, Cali, Palmira, Tuluá y Valle del Cauca en Valle del Cauca; Popayán en Cauca; y Montería en Córdoba.

La preventa de boletería estará disponible desde el martes 23 de septiembre, y además de la tarifa especial, los asistentes encontrarán promociones exclusivas en combos de confitería que completarán la experiencia.

¿Cuáles películas están disponibles?

La cartelera promete una auténtica fiesta en pantalla grande, con títulos muy esperados como El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito, junto a estrenos imperdibles como Ne Zha 2, entre muchas otras opciones para todos los públicos.

Con este regreso, la Fiesta del Cine no solo busca acercar a más colombianos a la gran pantalla, sino también celebrar la fuerza de la industria cinematográfica y su papel esencial en la cultura y el entretenimiento nacional