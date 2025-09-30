13 películas fueron galardonadas en el Festival Villa del Cine
En su undécima edición el festival contó con una completa agenda académica y con más de 82 proyecciones entre cortos y largometrajes en competencia y no competitivos.
Se realizó en Villa de Leyva la edición 11 del Festival Villa del Cine, un encuentro cultural y cinematográfico, donde se exhibieron decenas de títulos nacionales e internacionales, además, una agenda académica compuesta de talleres prácticos, franjas infantiles laboratorios de creación, charlas, masterclass, asesorías y espacios de aprendizaje, de participación y de encuentro, acompañados por profesionales nacionales e internacionales.
Desde la llegada a la población y la instalación en la Hospedería Encanto Colonial, se respiraba cine, encontrandose con productores, directores, actrices y actores por las calles de Villa de Leyva. Las locaciones como la Galería Pérez Rojas, el Auditorio Salón de los Guardias y otros espacios culturales fueron los epicentros de las presentaciones del festival, sin olvidar los tributos a Camila Loboguerrero y Francisco Noden.
Esta es la lista de los ganadores del Tunjo en Villa del Cine 2025:
Ópera prima internacional
Ganador “Aisha Can’t Fly Away” dirigida por Morad Mostafa
Mención de honor “Waiting List” dirigida por Victoria De Michele y Mariela Di Naro
Ópera prima nacional
Ganador, “Semillas” dirigida por Eliana Niño
Mención de honor, “Choiba, la danza de la ballena yubarta” dirigida por Simón González Vélez
Work in progress
Ganador, “La Tierra Explota” dirigido por Juan Pablo Lepore
Mención de honor, “Relatos de las Lagunas” dirigido por Lizbeth Torres Acosta
Corto nacional
Ganador, “Iris de Cristal” dirigido por Diego Gaviria
Mención de honor, “My Demon” dirigido por Rossana Montoya
Corto internacional
Ganado, “Barlebas” dirigido por Malu Janssen
Mención de honor, “What Liba Felt” dirigido por Frank Nesemann
Apasionado internacional
Ganador, “Potlems” dirigido por Alberto Allegri Rodríguez
Mención de honor, “Ravenera” dirigido por Teodor Ralev
Apasionado nacional
Ganador, “Surco de Hierro” dirigido por Jesús Torres Cely
Mención de honor, “Iter” dirigido por Christian Alejandro Ordoñez Alarcón
Videoclip
Ganador, “Guatavita” dirigido por Hendrix Hinestroza y José Varón
Mención de honor, “Quisiera” dirigido por Miguel Ángel Randazzo Aguillón
Vertical:
Ganador, “If I can’t Cave You” dirigido por Jan Latto
Mención de honor, “Vigilantes” dirigido por Natalia Muñoz
VR
Ganador, “Beyond The Limits” dirigido por Alejandro Angel
Mención de honor, “The Church of Infinite Returns” dirigido por Takayuki Yoshikawa
Corto celular
Ganador, “La Soledad de las Gallinas” dirigido por Mayra Alejandra Medina Barrera
Mención de honor, “Never Ever Lower” dirigido por Luna Martin
Inteligencia artificial
Ganador, “E-RIAL” dirigido por Jhonattan Sarmiento
Mención de honor, “Aisha” dirigido por Hache De Henry
Escolar
Ganador, “Despierte Pingo” dirigido por Óscar Gilberto Vesga Pérez
Mención de honor, “A Ball of Wool” dirigido por Antonio Fernández
El Festival Villa del Cine organizado por la Corporación Darte+ se prepara desde ya para que visitantes, locales, aficionados y profesionales regresen en septiembre de 2026, con la agenda cultural de la región y del país que, desde hace once años, reconoce y potencia el trabajo de cineastas emergentes y consolidados. Más información y conocer más sobre el evento en la página web www.villadelcine.com.