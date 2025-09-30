13 películas fueron galardonadas en el Festival Villa del Cine

Se realizó en Villa de Leyva la edición 11 del Festival Villa del Cine, un encuentro cultural y cinematográfico, donde se exhibieron decenas de títulos nacionales e internacionales, además, una agenda académica compuesta de talleres prácticos, franjas infantiles laboratorios de creación, charlas, masterclass, asesorías y espacios de aprendizaje, de participación y de encuentro, acompañados por profesionales nacionales e internacionales.

Desde la llegada a la población y la instalación en la Hospedería Encanto Colonial, se respiraba cine, encontrandose con productores, directores, actrices y actores por las calles de Villa de Leyva. Las locaciones como la Galería Pérez Rojas, el Auditorio Salón de los Guardias y otros espacios culturales fueron los epicentros de las presentaciones del festival, sin olvidar los tributos a Camila Loboguerrero y Francisco Noden.

Cortesía: Ricardo Bedoya Ampliar

Esta es la lista de los ganadores del Tunjo en Villa del Cine 2025:

Ópera prima internacional

Ganador “Aisha Can’t Fly Away” dirigida por Morad Mostafa

Mención de honor “Waiting List” dirigida por Victoria De Michele y Mariela Di Naro

Ópera prima nacional

Ganador, “Semillas” dirigida por Eliana Niño

Mención de honor, “Choiba, la danza de la ballena yubarta” dirigida por Simón González Vélez

Work in progress

Ganador, “La Tierra Explota” dirigido por Juan Pablo Lepore

Mención de honor, “Relatos de las Lagunas” dirigido por Lizbeth Torres Acosta

Corto nacional

Ganador, “Iris de Cristal” dirigido por Diego Gaviria

Mención de honor, “My Demon” dirigido por Rossana Montoya

Corto internacional

Ganado, “Barlebas” dirigido por Malu Janssen

Mención de honor, “What Liba Felt” dirigido por Frank Nesemann

Apasionado internacional

Ganador, “Potlems” dirigido por Alberto Allegri Rodríguez

Mención de honor, “Ravenera” dirigido por Teodor Ralev

Apasionado nacional

Ganador, “Surco de Hierro” dirigido por Jesús Torres Cely

Mención de honor, “Iter” dirigido por Christian Alejandro Ordoñez Alarcón

Videoclip

Ganador, “Guatavita” dirigido por Hendrix Hinestroza y José Varón

Mención de honor, “Quisiera” dirigido por Miguel Ángel Randazzo Aguillón

Vertical:

Ganador, “If I can’t Cave You” dirigido por Jan Latto

Mención de honor, “Vigilantes” dirigido por Natalia Muñoz

VR

Ganador, “Beyond The Limits” dirigido por Alejandro Angel

Mención de honor, “The Church of Infinite Returns” dirigido por Takayuki Yoshikawa

Corto celular

Ganador, “La Soledad de las Gallinas” dirigido por Mayra Alejandra Medina Barrera

Mención de honor, “Never Ever Lower” dirigido por Luna Martin

Inteligencia artificial

Ganador, “E-RIAL” dirigido por Jhonattan Sarmiento

Mención de honor, “Aisha” dirigido por Hache De Henry

Escolar

Ganador, “Despierte Pingo” dirigido por Óscar Gilberto Vesga Pérez

Mención de honor, “A Ball of Wool” dirigido por Antonio Fernández