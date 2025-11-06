“Depredador: Tierras Salvajes” aterriza en salas de cine colombianas

El 6 de noviembre llega una nueva entrega de la popular saga de Depredador que se expande oficialmente con “Depredador: Tierras Salvajes” (Predator: Badlands), la nueva película que desembarca en cines de la mano de una dupla conformada por Elle Fanning (Thia/Tessa) y Dimitrius Schuster-Koloamatangi (Dek). El nuevo film, marca el regreso de Dan Trachtenberg como director tras el éxito de “Depredador: La Presa” (disponible en Disney+).

La nueva entrega de la franquicia “Depredador” está ambientada en un futuro distante, en un planeta remoto, donde un joven depredador, desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada en Thia y emprende un peligroso viaje en busca de un digno oponente.

Cortesía: 20th Century Studios Ampliar

La actriz Elle Fanning y el actor Dimitrius Schuster-Koloamatangi comparten sus experiencias de rodaje.

En la película, Elle Fanning interpreta a un robot de tecnología avanzada, partida en dos y sin piernas, atrapada en un nido en Genna, un planeta peligroso donde cualquier cosa puede matarla. La actriz pasó gran parte del rodaje sentada en un arnés o con las piernas sujetas con cables, de manera que no tocaran el suelo, agrega Fanning: “La fuerza que requiere estar en los cables es considerable. Dimitrius y yo estábamos enganchados espalda con espalda todo el tiempo, volando por el aire estando sujetos. Había que calcular el peso y la distribución del cuerpo, y aprender el método de la carretilla, en el que me sentaba en una carretilla y Dimitrius me llevaba. Luego, se extraía con efectos visuales, pero él tenía que cargarme cuesta arriba y hacer todo tipo de cosas”. En las escenas en tierra, la producción cavaba zanjas para que ella se sentara dentro. Además, debió aprender a moverse con fluidez, al estilo de un robot de última tecnología.

Para dar vida a Dek, el Depredador, Schuster-Koloamatangi debió prepararse en varios aspectos. Por un lado, recibió entrenamiento para dominar el yautja, un idioma especialmente creado para la película, dice el actor: “Al principio fue difícil porque me obligaba a usar músculos diferentes en la garganta, pero me ayudó a transformarme completamente en Dek. Al hablar el idioma tenía que cambiar toda mi postura corporal para poder producir las palabras”. Además, se sometió a una transformación física radical: llevaba lentes de contacto, una prótesis de brazos y piernas, manos y pies por separado, y un casco con las características trenzas de Dek.

Tanto para Fanning como para Schuster-Koloamatangi, la experiencia de rodaje de “Depredador: Tierras Salvajes” estuvo fuertemente marcada por el trabajo compartido. La conexión entre los personajes protagónicos brilla en pantalla, y es el resultado directo del vínculo que forjaron los actores en el set, “estar espalda con espalda” durante largas horas y compartir escenas de alta demanda física acercó especialmente a los artistas. Cuenta Schuster-Koloamatangi: “Hubo días duros y extensos, en locaciones realmente difíciles, y siento que cuando uno se encuentra en esas situaciones, es todo o nada. Algunas personas se quiebran bajo la presión, pero otras se unen y salen adelante. Elle es de esas últimas, y eso hizo que fuera muy fácil trabajar juntos e intercambiar ideas”.

Fanning, en tanto, no tiene más que palabras de elogio para su coprotagonista, destacando su energía, lo divertido que es y su generosidad: “Me sentí muy feliz de haberlo tenido, porque él era el único otro actor en el set. Hicimos las escenas juntos, en su mayoría de corrido… con sus trenzas de Depredador golpeándome la cara todo el tiempo, sentía su presencia en cada escena. Es una persona increíble”.

“Depredador: Tierras Salvajes” de 20th Century Studios se estrena en cines el 6 de noviembre, en IMAX, Dolby Cinema, RealD (3D), Cinemark XD, 4DX, ScreenX y pantallas premium de todo el mundo.