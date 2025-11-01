Regreso a los cines de ‘Princess Mononoke’ y ‘Shaun of the Dead’: razones para ver reestreno en 2025

El reestreno simultáneo en cines de ‘Princess Mononoke’ y ‘Shaun of the Dead’ en Colombia, durante la última semana de octubre de 2025, ofrece una experiencia audiovisual renovada para públicos jóvenes y veteranos.

Por un lado, volver a ver ‘Princess Mononoke’ en pantalla gigante, teniendo en cuenta que para este reestreno también se estará presentando en formato IMAX, revive la monumental artesanía de Studio Ghibli, con más de 140 000 dibujos hechos a mano que sostienen un relato ecológico donde cada espíritu del bosque encarna fuerzas primordiales de la naturaleza. La escala visual y simbólica de este largometraje, adquiere una profundidad que difícilmente se percibe fuera de una sala de cine.

Desde otra perspectiva, la versión restaurada de ‘Shaun of the Dead’ permite apreciar con mayor claridad la edición precisa que marca su humor, los célebres planos secuencia que parodian el costumbrismo británico y las múltiples referencias al ‘legado zombie’, desde George A. Romero hasta la cultura pop de los años 2000.

En medio de un mercado dominado por secuelas y estrenos efímeros, estos reestrenos se vuelven una oportunidad para redescubrir clásicos con sonido y proyección actualizados, reforzando su valor cultural para nuevas generaciones.

¿Qué hizo relevantes a estas películas en su momento de estreno?

Cuando ‘Princess Mononoke’, de Hayao Miyazaki, llegó a los cines japoneses en 1997, marcó un acontecimiento al convertirse en la película más taquillera del país antes de la irrupción de Titanic. De esta manera, su narrativa situada en el período ‘Muromachi’ presentó una fantasía histórica adulta, donde la confrontación entre humanos y espíritus del bosque evita los absolutos morales.

Personajes como Lady Eboshi, líder visionaria y, al mismo tiempo, agente de destrucción ecológica, redefinieron la complejidad femenina en la animación contemporánea. Adicionalmente, se sumó la banda sonora de Joe Hisaishi, grabada junto a la Orquesta Filarmónica de Tokio, que otorgó a la obra un aliento épico y emotivo.

Años después, en 2004, ‘Shaun of the Dead’ sorprendió al público internacional con una combinación inédita de comedia británica, gore y sensibilidad emocional. Sus célebres escenas de ‘cotidianidad zombie’, especialmente el plano secuencia donde Shaun camina sin percibir el caos, se volvieron ejemplos de estudio en dirección y montaje. Asimismo, su guion inauguró la llamada ‘trilogía Cornetto’, consolidando a Edgar Wright, Simon Pegg y Nick Frost como un equipo creativo influyente.

¿Qué las hace esenciales para la historia del cine y por qué verlas ahora?

‘Princess Mononoke’ es hoy reconocida como una obra maestra que elevó la animación al estatus de cine de animación, abriendo el camino para ‘El viaje de Chihiro’ y el posterior reconocimiento global de Studio Ghibli.

Su enfoque sobre los dilemas ecológicos, sin héroes ni villanos definitivos, sigue analizándose en cursos de narrativa, ética y filosofía ambiental, donde se estudia su capacidad para representar tensiones entre tecnología, naturaleza y poder.

Desde el lado de ‘Shaun of the Dead’, se puede afirmar que transformó la comprensión de la comedia de género al demostrar que el humor puede convivir con un horror genuino, y que el montaje puede funcionar como un chiste visual en sí mismo.

La huella de este tipo de obras se puede observar como referencia en series como ‘What We Do in the Shadows’ y en películas como ‘Zombieland’, que heredaron su mezcla de sátira, afecto y caos controlado.

Además, hay que considerar que revisitarlas, va mucho más allá de la nostalgia, por ende, permite que los espectadores se reencuentren con dos obras de autor que expandieron los límites del cine.

Finalmente, cabe acotar que en pantalla grande, emergen texturas sonoras, detalles de animación, ritmo preciso, una mejor manera de apreciar el arte de Wright y Miyazaki, es por eso que su reestreno en Colombia, invita a vivir el cine como experiencia estética, histórica y emocional.