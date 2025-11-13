40 años de una emergencia que dejó grandes lecciones

Vista de una columna de humo compuesta de gases agotados del volcán Nevado Del Ruiz en Caldas, Colombia el 01 de abril de 2023. Foto: Alexis Munera/Agencia Anadolu a través de Getty Images. / Anadolu Agency

Manizales

Se cumplen 40 años de una tragedia que marcó un antes y un después, tanto en la geología, en los sistemas de prevención del riesgo y por supuesto, en el corazón de los familiares de 25 mil personas que murieron en la emergencia generada por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz.

En Caldas, exactamente en Chinchiná y Villamaría, cerca de 3 mil personas fallecieron y aún suenan muchas preguntas, sobre si esas muertes se podían evitar.

En Caracol Radio hemos preparado un especial para recordar esos momentos y días previos a la emergencia, también los momentos tras descubrir la magnitud de la tragedia y lo que pasó después.

Una tragedia que se pudo evitar

Gonzalo Duque, profesor universitario experto en temas de geología comentó que a 15 días de la tragedia INGEOMINAS, tenía un plan de emergencia sobre una posible erupción del volcán nevado del Ruiz, explicó que no se publicó porque se iba a lanzar en un evento especial.

Días antes de la emergencia generada por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, el director de la Defensa Civil en Caldas, Omar Gómez, también había advertido sobre el riesgo inminente; sin embargo, no se implementaron planes de prevención, argumentando que no se quería generar pánico colectivo.

Las primeras voces que alertaron sobre la emergencia

Este es el testimonio de una de las primeras personas que confirmó la emergencia que se presentaba en el Volcán Nevado del Ruiz, y como no, si estaba justo en el Cerro Gualí al frente del llamado león dormido, este es parte del relato de Carlos Arturo Osorio, transmisorista de Todelar en ese momento de la emergencia y quien fue uno de los primeros en confirmar la emergencia a través de su radio teléfono a la ciudad de Manizales.

Otro de los testimonios de alguien que estaba muy cerca al Volcán fue el de Rubén Darío Sánchez Quintero quien hoy es periodista pero hace 40 años era funcionario del Inderena, ese es su relato del momento de la erupción.

Las voces de los periodistas que narraron la tragedia

Mariela Márquez, periodista muchos años de Caracol Radio en ese momento estaba en Todelar y nos cuenta cómo se vivieron esos momentos.

Álvaro Gartner, periodista en ese momento del diario la Patria comentó cómo vivió ese fenómeno y relató paso a paso el cubrimiento de esa tragedia. El periodista explicó que días antes se hizo una presión importante para que las autoridades publicarán el mapa de riesgo, algo que nunca se hizo.

Recuerdos de una emergencia sin precedentes

James Bedoya, teniente del Cuerpo Oficial de Bomberos, relató su participación en el rescate de sobrevivientes y víctimas mortales de la avalancha del Nevado del Ruiz ocurrida hace 40 años. Además, mencionó su intervención en el rescate de personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo en la vía que conecta a Manizales con Chinchiná.