Yamil Arana y Dumek Turbay buscan repatriar el cuerpo de joven cartagenero muerto en Polonia

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, confirmó que ya está junto al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, al frente de las gestiones para lograr la repatriación del cuerpo de Javier Gómez Castellón, conocido cariñosamente como “Javiercito”, joven cartagenero encontrado sin vida en Polonia en medio de un confuso episodio.

El mandatario departamental expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares del joven, y aseguró que tanto la Gobernación de Bolívar como la Alcaldía de Cartagena están trabajando de manera coordinada con la Cancillería colombiana y las autoridades consulares para agilizar el proceso y garantizar que el cuerpo de Javier regrese pronto a su tierra natal.

“Estamos acompañando a la familia de Javier en este momento tan doloroso. Desde la Gobernación y la Alcaldía estamos haciendo todo lo necesario para que su cuerpo regrese a Cartagena y pueda descansar en paz. Cartagena y Bolívar están de luto”, expresó el gobernador Arana.

La noticia ha generado profundo dolor y desconcierto en la ciudad, donde amigos y allegados recuerdan a Javiercito como un joven alegre, trabajador y apasionado por la música, que se desempeñaba como animador y DJ en eventos sociales.

De acuerdo con versiones preliminares, la tragedia habría ocurrido luego de una discusión entre Javier y otro colombiano con quien compartía vivienda. Aunque el altercado no pareció grave en un inicio, horas más tarde se habría producido el hecho fatal.

El presunto agresor se encuentra prófugo de las autoridades polacas, que adelantan la investigación con el apoyo de organismos internacionales.

Mientras tanto, en Cartagena, familiares y amigos de Javier han manifestado su esperanza en que pronto pueda regresar a casa para darle el último adiós en medio del cariño de su gente.