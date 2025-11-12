Un hombre es hallado sin vida en Supía (Caldas) con una herida de arma de fuego en su cabeza

Manizales

El sujeto fue identificado como Leandro Llanos Hernández, oriundo de Baranoa (Atlántico) y quien residía en el resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta en zona rural de Supía (Caldas), allí vivía con su pareja sentimental. La información oficial entregada por el alcalde Héctor Mauricio Torres Álvarez, indica que el hoy occiso tenía antecedentes por varios delitos ocurridos en la capital antioqueña.

“Lamentamos este hecho violento contra este hombre de 36 años, fue ultimado con un disparo en la vereda Santa Ana, la cual está dentro de las 12 comunidades de dicho resguardo. Hemos estado en contacto con la Policía Nacional, se adelantan las pesquisas de lo ocurrido y esta persona presenta antecedentes de tráfico de estupefacientes y hurto en la ciudad de Medellín”.

Llano Hernández se dedicaba a labores de construcción y residía en el municipio caldense hace unos cinco años, donde conoció a su pareja sentimental. Hasta el momento, las líneas investigativas de las autoridades tratan de dar claridad a la comunidad sobre estos hechos, ya que se desconocen las circunstancias de este homicidio.

En octubre pasado se había registrado otro homicidio cuando en ese mismo resguardo indígena, en la vereda San Pablo, dos personas habían sido asesinadas.