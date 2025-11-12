Taxista que borracho atropelló a 11 personas enfrentará nuevos cargos tras muerte de una de las víctimas

La Fiscalía General de la Nación ampliará la acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el taxista responsable de atropellar a 11 personas en Bogotá, para incluir el cargo de homicidio consumado tras el fallecimiento de Karol Stepanía Arturo Torres, una joven de 15 años que resultó gravemente herida tras el siniestro vial.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad. El taxista bajaba por una vía a alta velocidad y se encontraba en estado de embriaguez lo que hizo que perdiera el control y embistiera a las personas.

Chalá Franco ya había aceptado cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas. Pero, ahora tendrá que responder también por el homicidio consumado de la menor.

“Llega el momento del fallecimiento de esta menor de edad y se tiene que variar la calificación jurídica, uno en honor a la verdad de la situación, pero adicionalmente porque punitivamente tiene unas consecuencias y es que la tentativa o la persona imputada por tentativa se exponía a una pena de 240 meses y al cambiarse llegaría a una pena de 450 o 480 meses según la tasación que haga el juez" explicó a esta emisora el abogado Juan Felipe Criollo.

Leer: En Bogotá 11 personas gravemente heridas al ser atropellados por un conductor borracho

El fuerte regañó de la Fiscalía al taxista que borracho atropelló a 11 personas

“Seguramente no fueron solamente esas cuatro cervezas como nos menciona, sino que posiblemente una mayor cantidad de licor. Genera esas lesiones que comprometen seriamente en unas víctimas su integridad personal y en otras su vida. Siendo usted quien en sus manos tenía esa vida, no solo la suya, sino la de diferentes personas en el camino, decide actuar de esta forma”, advirtió el fiscal a cargo de la investigación luego de que el conductor, descaradamente, intentara tapar la gravedad de sus actuaciones.

Leer: Juez envió a prisión a José Eduardo Chalá Franco, taxista que atropelló 11 personas en San Cristóbal