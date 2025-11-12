SUNET denuncia represalias tras protesta pacífica en Puerto Boyacá

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET) realizó una protesta pacífica frente a la Alcaldía de Puerto Boyacá el pasado 10 de noviembre, en rechazo a los decretos 055 y 061 de 2025, que —según el gremio— revocan los acuerdos laborales que les permitían negociar políticas con la administración local. La manifestación, que se extendió de 8 a 10 de la mañana, se desarrolló sin alteraciones ni afectaciones al servicio público.

«...Quiero agradecer a la Policía de Puerto Boyacá por garantizar la seguridad durante la jornada y permitir que la comunidad accediera normalmente a la alcaldía...», afirmó Germán García Delgado, presidente nacional de SUNET, en diálogo con Caracol Radio. Sin embargo, el dirigente sindical denunció que, tras la finalización de la protesta, el alcalde emitió una circular en la que «...amenaza con judicializar a los compañeros, descontar el día de salario e iniciar procesos disciplinarios...».

García explicó que la protesta fue notificada con diez días hábiles de anticipación a las autoridades locales y departamentales, tal como lo establece la Constitución en su artículo 37. «...Actuamos dentro de la institucionalidad y de forma pacífica. Pero el alcalde mantiene una actitud arbitraria que afecta a más de 500 trabajadores municipales...», agregó.

El presidente de SUNET señaló que han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio del Trabajo para revisar los decretos cuestionados. «...Pedimos que se pronuncien de fondo y que, si hay lugar a sanción, se proceda conforme a la ley. Esperamos que los organismos de control garanticen el debido proceso que el alcalde nos negó...», concluyó García Delgado.