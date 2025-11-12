Shakira hace historia en Quito: tres llenos totales y un impacto económico sin precedentes

Quito vivió tres noches que quedarán grabadas en la historia del entretenimiento latinoamericano. Shakira se convirtió en la primera artista en llenar tres veces el Estadio Olímpico Atahualpa, con presentaciones los días 8, 9 y 11 de noviembre, como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”. Cada concierto reunió a más de 35.000 personas, sumando más de 105.000 asistentes en total, una cifra récord para Ecuador.

El fenómeno fue tan grande que la demanda de entradas agotó la primera fecha en pocas horas, obligando a abrir dos adicionales.

La ciudad colapsó: hoteles con ocupación del 90%, vuelos y transporte terrestre vendidos, restaurantes y comercios con ventas históricas. Según estimaciones oficiales, el impacto económico alcanzó 50 millones de dólares, dinamizando sectores como turismo, gastronomía y comercio local.

La puesta en escena fue monumental: 93 toneladas de equipos, pantallas LED de 49 metros y un repertorio que recorrió tres décadas de éxitos, desde Antología y Ojos Así hasta TQG y BZRP Music Sessions Vol. 53.

Fans llegaron desde todo Ecuador y países vecinos, vistiendo pelucas moradas y camisetas alusivas a la artista, en lo que los medios locales bautizaron como “Shakiramanía quiteña”.

Con este hito, Shakira reafirma su título como la artista latina más convocante del mundo y deja a Quito en el mapa global de los megaeventos