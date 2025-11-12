Barranquilla

Sectores sin luz en Barranquilla, Galapa y Soledad este MIÉRCOLES 12 de noviembre

La empresa Air-e Intervenida indicó que se realizarán diferentes trabajos para mejorar el servicio. Conozca los barrios que no tendrán este servicio.

Cortes de energía - Air-e

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se realizarán diferentes labores de prevención en Barranquilla, Galapa y Soledad como la poda de árboles para mejorar el servicio de energía.

Sectores sin luz en Barranquilla:

Se realizarán trabajos mejores de la siguiente manera: calle 60 con la carrera 38, en el barrio Recreo, entre las 8:00 de la mañana y 9:30 de la mañana; calle 60 con la carrera 37, en el barrio Recreo, entre las 9:35 de la mañana y 11:00 de la mañana; calle 73 con la carrera 30, en el barrio Olaya, entre las 11:05 de la mañana y las 12:35 del mediodía; carrera 30 con la calle 58, en el barrio Santo Domingo, entre las 12:40 del mediodía y la 1:45 de la tarde; calle 61 con la carrera 29, en el barrio Santo Domingo, entre la 1:50 de la tarde y las 2:55 de la tarde; calle 61 con la carrera 31 A en Santo Domingo, de 3:00 de la tarde a 4:05 de la tarde; calle 62 con la carrera 45, en el barrio Boston, entre las 4:10 de la tarde y las 5:15 de la tarde; carrera 34 con la calle 68B, en el barrio Olaya, entre las 5:20 de la tarde y las 5:55 de la tarde.

Además, en el barrio Montes se cambiarán crucetas y se retirarán postes en las calles 31 a la 36, entre las carreras 23 y 26, entre las 9:30 a.m. y las 5:00 p.m.

Para el caso de la calle 72 con la carrera 50 se realizarán maniobras sobre un transformador, entre las 8:49 de la mañana y las 5:50 de la tarde.

¿Dónde no habrá luz en Galapa y Soledad?

Los operarios retirarán las ramas de árboles cercanas a las líneas y ante esta situación es necesario suspender el suministro de energía, en los barrios de Galapa como El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes, Manga de Pital, zona urbana y rural de Paluato, vía Galapa – Tubará, vereda Altamira, sector Algodón a Tubará, Algodón vía Palmira, vía Palmira – Galapa, vía Galapa a Baranoa. Adicionalmente, los sectores de La Paz y Los Robles en Baranoa.

Mientras tanto, en la calle 8 con la carrera 13, en el corregimiento de Salgar, se colocará un poste, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por otra parte, se adecuarán redes eléctricas en un sector de Villa Estadio en Soledad, en la calle 72 con la carrera 23F, en el horario de 9:11 a.m. a 5:00 p.m.

