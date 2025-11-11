Caribe Verde tendrá nuevo parque: cancha, zonas verdes, juegos y más

La comunidad de Caribe Verde celebró el inicio de la construcción del parque Ciudad Caribe, un proyecto que busca recuperar un punto deteriorado del sector y convertirlo en un lugar de encuentro y recreación para las familias.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que este nuevo espacio responde a una petición constante de los vecinos durante las mesas de socialización.

“Vamos a hacer este parque con mucho amor y cariño. Este parque fue diseñado por ustedes, lo hacemos de forma participativa. Aquí la gente dice lo que quiere, se trae el diseño, la comunidad lo aprueba, lo apropia, y créanme que ese ejercicio nos ha traído muchas bendiciones para Barranquilla”, aseguró.

Cancha, zonas verdes y juegos

El parque Ciudad Caribe contará con un área total de 1.464 metros cuadrados, distribuidos en zonas verdes, cancha de fútbol sintética, juegos biosaludables, kiosco comunitario, plazoleta, senderos, andenes, bancas y salas urbanas.

Según la Alcaldía, el diseño del espacio se construyó teniendo en cuenta las sugerencias de los habitantes del sector, que participaron activamente en el proceso de planeación.

Un parque diseñado para la comunidad

Con este proyecto, la administración distrital busca fortalecer la convivencia vecinal, unión familiar y fomentar hábitos saludables en los habitantes del suroccidente de la ciudad.

“Este nuevo parque va a traer mucha unión familiar, seguridad y va a traer a las familias”, señaló el mandatario.