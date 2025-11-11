¿Qué pasó con las obras en el Tajamar Occidental?

Los habitantes del barrio Las Flores, en Barranquilla, manifestaron su preocupación ante la falta de avances en las labores de mantenimiento del Tajamar Occidental, donde desde agosto se reportaron nuevas socavaciones.

Cormagdalena y Alcaldía habían anunciado obras

El pasado 18 de agosto, Caracol Radio reveló el deterioro que se presenta en esa estructura, clave para la protección costera de la ciudad. Tras la denuncia, Cormagdalena y la Alcaldía Distrital anunciaron una serie de trabajos de mantenimiento y recuperación de la zona afectada.

Advierten riesgo de nuevas socavaciones

Sin embargo, habitantes del sector aseguran que las obras no se han iniciado y temen que, si no se actúa pronto, las socavaciones continúen avanzando y comprometan la estabilidad del tajamar.

Llamado de Asoportuaria

Lucas Ariza, director de Asoportuaria, pidió celeridad en la ejecución de los trabajos, al señalar que, aunque no se trata de un daño estructural, es fundamental mantener el Tajamar Occidental en buenas condiciones para evitar afectaciones mayores.

“En su momento, Cormagdalena y la Alcaldía de Barranquilla anunciaron un trabajo de reparación superficial para rehabilitar el tránsito de motos, que es lo que más circula por esa zona. La estructura no está comprometida ni representa riesgo para la navegabilidad en el área portuaria; sin embargo, es importante restablecer el paso para las personas que trabajan y viven allí. No he hablado recientemente del tema, pero imagino que las entidades están en los trámites y preparativos necesarios para ejecutar la obra, teniendo en cuenta los procesos de contratación que deben cumplirse”, dijo Ariza.