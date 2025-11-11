VIDEO: así fue el fuerte operativo de allanamiento en la casa del ministro Benedetti

Durante más de 3 horas se realizó el allanamiento en una de las viviendas del ministro Armando Benedetti, ubicada en el club Lagos de Caujaral, que es una de las zonas más exclusivas del municipio de Puerto Colombia.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En la residencia del ministro hubo una fuerte presencia de un Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía, con camionetas de alta gama y motocicletas a las afueras del lugar.

Lo que se ha conocido por parte de Benedetti es que los investigadores de la Corte Suprema revisaron su vivienda, al parecer, buscando documentos relacionados con presuntos hechos de corrupción cuando este era congresista.

¿Por qué se investiga a Armando Benedetti?

El caso más destacado es el del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), donde se le acusa de presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Cabe recordar que Benedetti había denunciado sobrevuelos de drones en una de sus casas, por lo que la Fiscalía designó a un fiscal para adelantar investigaciones del proceso.