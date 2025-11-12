Santa Fe enfrenta a Alianza en duelo directo previo a los cuadrangulares: Dónde seguir EN VIVO

Independiente Santa Fe enfrenta a Alianza, por encuentro válido de la Liga Colombiana II 2024 de la fecha 11, en el estadio Nemesio Camacho el Campin / Colprensa

Independiente Santa Fe enfrenta a Alianza, por un cupo entre los ocho, y sueña con obtener el paso a los cuadrangulares finales del segundo semestre de la Liga Colombiana, en el partido se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la decisiva fecha 20.

Este juego es uno de los duelos más importantes de los ocho compromisos que se jugarán de manera simultánea, y es válido por la última jornada del ‘todos contra todos’.

Santa Fe sigue vivo en la pelea por ingresar a la siguiente fase del campeonato, y viene de ganar 1-0 ante el Cali en la jornada anterior y se ubica en la novena posición con 28 puntos.

Los actuales campeones deben ganar este partido para clasificar de manera directa a la fase final y seguir defendiendo el título. En caso de un empate sumarian 29 puntos y América debería perder por más de 5 goles ante Medellín. Si ‘El León’ pierde, quedará eliminado del campeonato.

Alianza, por su parte, se ubica en la octava posición con 28 puntos y se aferra a la ilusión de meterse a los cuadrangulares de fin de año. Los dirigidos por el entrenador Hubert Bodher, vienen de ganarle 2-0 a Boyacá Chicó en la fecha 19, es un equipo que ha venido de menos a más durante este semestre y quiere hacer partido en Bogotá.

En las últimas horas, el presidente del equipo valduparense, Carlos Ferreira, expresó que le pedía a la Dimayor juego limpio y a la prensa de Bogotá que no los presione de cara a este juego, ya que según él, la hipotética clasificación de Santa Fe, “beneficiará a los medios de comunicación”, según sus últimas declaraciones.

Hora, fecha y cómo seguir el partido

El compromiso entre Santa Fe y Alianza, se jugará el jueves 13 de noviembre en el estadio El Campín a las 7:00 p.m. (hora colombiana). Lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, donde estará la transmisión de todos los partidos en simultánea, al igual que en el minuto a minuto del portal web.