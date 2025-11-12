Llega a Bogotá el concierto teatral “All We Need Is Love”

El espectáculo aclamado como “el mejor show en los 25 años de historia del Festival Abbey Road On The River” por Gary Jacob, el productor general del festival llegará por primera vez a Colombia. Se trata de “All We Need Is Love” una puesta en escena que fusiona teatro sin diálogos y música en vivo, inspirada en el icónico álbum “Love” del cuarteto de Liverpool. Que se presenta el 3 de diciembre de 2025 en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

“The Beatles – All We Need Is Love”, una puesta en escena que fusiona concierto con teatro, con una propuesta visual de alto impacto, una narrativa emocional y la interpretación en vivo de Classicstone, reconocida como la mejor banda tributo a The Beatles en Latinoamérica, el show promete ser una experiencia única e irrepetible.

Durante una hora y media, los espectadores vivirán una historia de amor entre dos personas que se encuentran, se pierden y se reencuentran a través de las canciones más emblemáticas de The Beatles. Cada escena cobra vida con un diseño visual de gran nivel, mientras la música transporta al público por clásicos como “Get Back”, “I Want to Hold Your Hand”, “Drive My Car”, “Something”, “Yesterday”, “Strawberry Fields Forever”, “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Come Together”, “Hey Jude” y “All You Need Is Love”.

El repertorio, cuidadosamente hilado, no solo despierta nostalgia, sino que también construye una historia universal y profundamente conmovedora. El montaje está dirigido por el músico y creador colombiano Sebastián Sero, con el respaldo de Classicstone Music Center. Tras su exitoso estreno en Estados Unidos, donde fue ovacionado por la crítica y el público, el espectáculo aterriza en Colombia para conquistar nuevos corazones.

Aunque los fanáticos de The Beatles encontrarán múltiples guiños y referencias, la puesta en escena está diseñada para emocionar a todas las generaciones. La fuerza visual, la excelencia musical y la narrativa universal hacen de este show una experiencia imperdible para grandes y pequeños, especialmente para quienes crecieron con esta música y hoy desean reencontrarse con ella. Esta función será el miércoles 3 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, las entradas se consiguen en TuBoleta.