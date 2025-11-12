Real Cartagena y Cúcuta sueñan: cuentas para lograr el segundo ascenso en el fútbol de Colombia / @RealCartagena

¡Noticias en el Ascenso colombiano! En las últimas horas se confirmó el regreso de Jaguares a primera división, luego de haber sido campeón en el primer semestre y hacerse inalcanzable en la reclasificación del 2025.

Es preciso recordar que a raíz de los problemas del 2024 a la hora de definir los ascensos, Dimayor estableció en su reglamento que si un equipo ganaba alguno de los dos títulos del año y quedaba primero o segundo en la reclasificación, obtendría de inmediato su cupo a la Liga Colombiana.

Así pues, el equipo de Montería cumplió con los requisitos al derrotar 3-0 a Patriotas en la final del Torneo-I y sumar 93 puntos en el acumulado del año, siendo inalcanzable para el tercer clasificado (Cúcuta Deportivo).

Cuentas para lograr el segundo ascenso en el fútbol de Colombia

Solo queda un ascenso para la temporada 2026 de la Liga Colombiana, razón por la que se espera una definición de infarto en los cuadrangulares del Torneo-II. Teniendo en cuenta que ya no habrá duelo entre los campeones semestrales, todo se definirá con la reclasificación.

Si el campeón del segundo semestre vuelve a ser Jaguares, el el segundo (actualmente Patriotas) y tercer posicionado (actualmente Cúcuta) definirán el último cupo, teniendo en cuenta que el mismo Jaguares ya no compite en esta lucha. Si el campeón del segundo semestre termina siendo segundo en la reclasificación (actualmente Patriotas), automáticamente obtendrá su cupo a la Liga del próximo año. Si el campeón del segundo semestre no está entre los dos primeros de la reclasificación, habrá Gran Final contra el segundo de la reclasificación (actualmente Patriotas).

¡Ascendimos, familia celeste! 🐆💙



Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día. Oficialmente estamos de regreso en la primera división del fútbol colombiano.



¡A celebrar, que esto es de todos! ¡Vamos Jaguares! 🔥⚽🎉 pic.twitter.com/nohuKgT2hC — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 11, 2025

Repase acá la tabla de reclasificación del Ascenso 2025

Pos. Equipo Puntos Estado 1. Jaguares de Córdoba 93 ¡Ascendió! 2. Patriotas 80 - 3. Cúcuta Deportivo 77 - 4. Real Cundinamarca 69 -

*Al Internacional de Palmira (5°), Atlético Huila (6°), Real Cartagena (7°) y Boca Juniors de Cali (10°) no les da matemáticamente para alcanzar la segunda posición en la reclasificación.

Cuentas de Real Cartagena para lograr el ascenso

Teniendo en cuenta que ya no puede meterse en zona privilegiada en la tabla de reclasificación, al Real Cartagena solamente le queda el título del segundo semestre para luchar por el ascenso a primera división.

En este orden de ideas, debe terminar como líder del Grupo B e imponerse en la final. Posteriormente, disputará un encuentro de ida y vuelta con el mejor ubicado en la reclasificación, que a día de hoy es Patriotas con 80 puntos.

Cuentas del Cúcuta Deportivo para lograr el ascenso

Cúcuta Deportivo tiene abiertas todas las posibilidades para lograr su tan anhelado regreso a primera división. Lo conseguirá de las siguientes maneras:

Siendo campeón semestral y segundo en la reclasificación (ascenso directo)

Siendo campeón y derrotando al segundo mejor de la reclasificación, actualmente Patriotas, en duelo directo.

Sobrepasando a Patriotas en la reclasificación y posteriormente venciendo al campeón del segundo semestre.