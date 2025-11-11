Juez de La Dorada ordena suspender el proceso de construcción de un horno crematorio en el municipio

Manizales

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada falló una acción de tutela en la que ordenó la suspensión de la licencia de construcción de un Horno Crematorio ubicado en la zona urbana de esa localidad.

Faysuri Moreno, concejal de La Dorada explicó que, la decisión judicial confirma que no se garantizó el derecho al debido proceso del proyecto, especialmente en el colegio que está cerca de estas obras, además de que no fueron notificados ni vinculados correctamente al trámite de la licencia urbanística.

Por otro lado, aclaró que este horno no es el mismo por el cual el alcalde de la Dorada fue requerido para pagar una multa con cárcel, esa construcción es del municipio de Honda .

“Es una tutela donde un juez ordena la Administración Municipal de la Dorada la suspensión de la construcción de un horno crematorio que se está llevando a cabo específicamente en la entrada de la Dorada al lado del colegio Mi Mundo Feliz y en la estación de servicio La Melisa”, dijo la concejal La decisión puede ser apelada por los involucrados en este proceso jurídico dentro de los tres días hábiles posteriores a su notificación. Sin embargo, mientras no se revoque o modifique, la licencia de construcción permanece suspendida