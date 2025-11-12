Ofrecen hasta 50 millones por responsables del homicidio de Vanesa Amado en Sabana de Torres

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Luego del homicidio de Briyi Vanesa Amado Cárdenas, joven de tan solo 21 años de edad, la Gobernación de Santander ofreció una recompensa y pidió apoyo ciudadano para avanzar en la investigación.

El cuerpo de Amado fue encontrado en zona rural del municipio, con señales de violencia y quemaduras, un hecho que todavía impacta a la comunidad.

Versiones extraoficiales indican que el cuerpo de la mujer, tenía varios signos de tortura, lo que daría indicios de un posible feminicidio, que de ser confirmado por las autoridades, sería el primero en este municipio de la provincia Yariguies.

Frente a esto, la Gobernación de Santander ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del homicidio de Amado.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, anunció la recompensa e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información clave sobre el crimen.

“Rechazamos de manera contundente el asesinato de una mujer en Sabana de Torres. Desde la Gobernación de Santander ofrecemos una recompensa para dar con los responsables de este hecho. Le pedimos a la ciudadanía que de alcance a la investigación para lograr la captura de estos actores materiales como intelectuales de este lamentable hecho”, señaló Hernández.

El caso sigue bajo investigación mientras la comunidad pide justicia y acciones concretas en el municipio contra la violencia de género.

“Seguiremos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la protección de las mujeres santandereanas”, puntualizó Hernández.