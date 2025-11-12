Policía identifica a los presuntos responsables del atentado contra base militar en Tunja
El general William Rincón confirmó que las investigaciones avanzan con apoyo de la Fiscalía y equipos de inteligencia.
Colombia
El director de la Policía Nacional, general William Rincón, informó que las autoridades ya identificaron a tres de las siete personas presuntamente implicadas en el atentado contra una base militar en el municipio de Tunja, Boyacá, ocurrido recientemente.
“Gracias a las investigaciones que se han adelantado con la Fiscalía General de la Nación, y al trabajo de inteligencia y policía judicial, se logró identificar tres personas involucradas en este hecho lamentable”, señaló el general Rincón.
Según explicó el oficial, la identificación se consiguió a través del análisis de cámaras de seguridad y entrevistas realizadas en el área, lo que permitió establecer los primeros roles de los sospechosos, entre los cuales están el explosivista, la persona que llevó el vehículo hasta el sector y quienes lo adquirieron previamente.
El general Rincón aclaró que los nombres de los involucrados permanecen bajo reserva judicial, mientras avanza la investigación y se recopilan más pruebas para determinar la autoría y el propósito del ataque.
“Seguimos investigando para identificar toda la estructura y llegar al núcleo de los responsables”, aseguró.
Las autoridades mantienen operativos conjuntos entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía para reforzar la seguridad en la región y prevenir nuevos hechos de violencia.