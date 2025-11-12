Policía identifica a los presuntos responsables del atentado contra base militar en Tunja

Durante los allanamientos que hizo la Policía Nacional a una bodega y una vivienda en Tunja se encontró material probatorio del intento de atentado al Batallón Bolívar.

Colombia

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, informó que las autoridades ya identificaron a tres de las siete personas presuntamente implicadas en el atentado contra una base militar en el municipio de Tunja, Boyacá, ocurrido recientemente.

“Gracias a las investigaciones que se han adelantado con la Fiscalía General de la Nación, y al trabajo de inteligencia y policía judicial, se logró identificar tres personas involucradas en este hecho lamentable”, señaló el general Rincón.

Según explicó el oficial, la identificación se consiguió a través del análisis de cámaras de seguridad y entrevistas realizadas en el área, lo que permitió establecer los primeros roles de los sospechosos, entre los cuales están el explosivista, la persona que llevó el vehículo hasta el sector y quienes lo adquirieron previamente.

El general Rincón aclaró que los nombres de los involucrados permanecen bajo reserva judicial, mientras avanza la investigación y se recopilan más pruebas para determinar la autoría y el propósito del ataque.

“Seguimos investigando para identificar toda la estructura y llegar al núcleo de los responsables”, aseguró.

Las autoridades mantienen operativos conjuntos entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía para reforzar la seguridad en la región y prevenir nuevos hechos de violencia.