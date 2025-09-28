Actualidad

Alcaldía de Bogotá anunció 10.000 nuevos cupos de esterilizaciones de animales en octubre

La jornada de esterilización gratuita hace parte del programa “Corta a Tiempo”, que busca reducir la reproducción no planificada de perros y gatos en la ciudad

Campañas de esterilización del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad CES.

María Paula Manrique Salcedo

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 10.000 nuevos cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante el mes de octubre, como parte del programa distrital “Corta a Tiempo”, que busca controlar la reproducción no planificada de animales de compañía y promover su bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Los procedimientos están dirigidos a perros y gatos entre 4 meses y 8 años de edad, que estén en buen estado de salud. Las hembras no deben estar en celo ni gestando, y en caso de haber tenido parto, deben haber transcurrido al menos 45 días.

¿Dónde se realizarán las cirugías?

Las esterilizaciones se llevarán a cabo en puntos fijos, como la Unidad de Cuidado Animal en Engativá y la Universidad Nacional, además de unidades móviles que recorrerán distintas localidades de la ciudad para facilitar el acceso a más ciudadanos.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

Con esta jornada, la administración distrital busca prevenir el abandono, mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y contribuir al control poblacional, garantizando así un entorno más seguro y saludable para la comunidad.

¿Cómo agendar el cupo de su mascota?

• Por el siguiente enlace: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

• Línea telefónica: 6477117.

