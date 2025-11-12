“Luis Diaz le cerró la boca a Lothar Matthäus”: El Pulso del Fútbol

Lothar Matthäus, ídolo y leyenda de la selección de Alemania y del Bayern Múnich, fue uno de los principales críticos del fichaje de Luis Díaz por el Bayern. En su momento, Matthäus aseguró que hubiera invertido ese dinero en un jugador más joven.

Recientemente, el campeón del mundo en Italia 1990, volvió a referirse al extremo guajiro, asegurando que su gol ante el Unión Berlín es de talla mundial y reconociendo que lo ha ido “perdonando”, gracias a sus actuaciones.

Al respecto, dialogaron César Augusto Londoño y Steven Arce en El Pulso del Fútbol. Indicando que Lucho ha acallado estas y otras críticas gracias a su desempeño y buen fútbol.

“Fue un gran crítico del fichaje de Luis Díaz, volvió a hablar y dijo: ‘el gol de Luis Díaz fue de clase mundial, es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, por marcar goles y crear opciones claras de gol’”, comentó Arce

César, por su parte, agregó, pidiendo que Lothar Matthäus debería reflexionar tras su aseveración hecha hace unos meses atrás: “Cuando uno cambia de opinión, diga cambié de opinión, me equivoqué”.

A lo que Steven añadió: “Pero sabe qué dijo, ‘lo estoy perdonando, con acciones y goles, como los que está haciendo’. Dizque perdonando, qué le va a tener que perdonar”.

“Yo sé que hubo personas que manifestaron que Luis Díaz por los 75 millones de euros era muy caro, como hubo personas que contratar a Harry Kane por 100 millones de euros era muy caro, pero hay que entender, que era las situaciones y el momento para poder opinar así. Pero si las cosas demuestran lo contrario, se cambia de opinión y no pasa nada”, concluycó César Augusto.