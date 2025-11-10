Así se será la última fecha por Liga Colombiana: América, Santa Fe, Águilas y Alianza se ilusionan
Cinco equipos luchan por dos cupos en cuadrangulares durante la decisiva fecha 20.
¡Jornada decisiva en el fútbol colombiano! Este miércoles 12 de noviembre comienza la última fecha de la Liga Colombiana, que definirá los ocho equipos que clasificarán a los cuadrangulares. Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza CEIF y Junior son los asegurados en la siguiente instancia.
REPASE ACÁ CÓMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES LUEGO DE LA FECHA 19
Los equipos que se juegan su cupo a los cuadrangulares en la fecha 20 son: América de Cali, que parcialmente ocupa la séptima casilla con 29 puntos, seguido de Alianza que tiene los mismos puntos y por último Independiente Santa Fe quien es noveno con 28; sin embargo, Águilas Doradas y Once Caldas tienen la mínima posibilidad de clasificar. Es preciso mencionar que, solamente quedan dos cupos para entrar a los ocho.
Le puede interesar: Nacional y Medellín no podrían usar el Atanasio Girardot, en caso de ser finalistas: esto pasó
Así se jugará la fecha 20
Los ocho compromisos que se disputarán en simultaneo son de los equipos que están en la lucha por conseguir un cupo para los cuadrangulares y los que ya están clasificados.
Miércoles 12 de noviembre
- La Equidad vs. Deportivo Pereira
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Techo
- Boyacá Chicó vs. Millonarios
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: La Independencia
Jueves 13 de noviembre
- Llaneros vs. Envigado
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Bello Horizonte
- Independiente Santa Fe vs. Alianza
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: El Campín
- Águilas Doradas vs. Tolima
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
- Independiente Medellín vs. América
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
- Unión Magdalena vs. Fortaleza
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
- Pasto vs. Atlético Bucaramanga
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: La Libertad
- Deportivo Cali vs. Once Caldas
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Palmaseca
- Junior vs. Atlético Nacional
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Metropolitano