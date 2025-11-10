Así se será la última fecha por Liga Colombiana: América, Santa Fe, Águilas y Alianza se ilusionan

¡Jornada decisiva en el fútbol colombiano! Este miércoles 12 de noviembre comienza la última fecha de la Liga Colombiana, que definirá los ocho equipos que clasificarán a los cuadrangulares. Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza CEIF y Junior son los asegurados en la siguiente instancia.

REPASE ACÁ CÓMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES LUEGO DE LA FECHA 19

Los equipos que se juegan su cupo a los cuadrangulares en la fecha 20 son: América de Cali, que parcialmente ocupa la séptima casilla con 29 puntos, seguido de Alianza que tiene los mismos puntos y por último Independiente Santa Fe quien es noveno con 28; sin embargo, Águilas Doradas y Once Caldas tienen la mínima posibilidad de clasificar. Es preciso mencionar que, solamente quedan dos cupos para entrar a los ocho.

Así se jugará la fecha 20

Los ocho compromisos que se disputarán en simultaneo son de los equipos que están en la lucha por conseguir un cupo para los cuadrangulares y los que ya están clasificados.

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Techo

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: La Independencia

Jueves 13 de noviembre

Llaneros vs. Envigado

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte

Independiente Santa Fe vs. Alianza

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: El Campín

Águilas Doradas vs. Tolima

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Independiente Medellín vs. América

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: La Libertad

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Palmaseca

Junior vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano