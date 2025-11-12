Advierten que obras del Canal del Dique podrían terminar en liquidación anticipada del contrato

La Cámara Colombiana de Infraestructura advirtió que de paralizarse las obras en el Canal de Dique podría terminar en una liquidación anticipada del contrato.

En conversación con Caracol Radio, Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, sostuvo que de presentarse una liquidación anticipada del contrato significa el pago de multas millonarias por parte del Estado al contratista y quedaría evidenciado un detrimento patrimonial.

La advertencia la hace el directivo gremial ante el aplazamiento del Gobierno Nacional a recursos destinados a la fase de preconstrucción, pese a que el contrato, adjudicada en 2022 y en ejecución desde junio de 2023, no presenta incumplimientos por parte del concesionario, convirtiéndose en una deuda superior a los $508.000 millones con intereses.

“Preocupa en el sentido de que la vigencia futura es la garantía que tienen los contratos en ese sentido para poder responder ante un proyecto de la magnitud de este. En ese sentido, el incumplimiento en el pago puede incluso terminar en una liquidación anticipada del contrato, lo que significaría el pago de multas millonarias del Estado hacia el contratista. Lo más grave de todo es que el proyecto no se ejecutaría en el peor de los casos. Entonces, el llamado que le hacemos al Gobierno nacional es cumplir con los compromisos, hacerle los pagos que hoy se están adeudando y evitar que se aplacen las obras o evitar que se suspendan las obras”, dijo Carbonell.

Por otra parte, Uriel Ávila, líder social del sur del Atlántico, señaló que las comunidades de las poblaciones ribereñas están bajo alerta.

El líder comunitario alertó que el proyecto no puede continuar bajo incertidumbre ya que está latente el fantasma de una liquidación anticipada del contrato, lo que implicaría en millonaria indemnización a favor del contratista y la región sin la importante obra que beneficiará a 1,3 millones de habitantes.

“Esperamos que la ANLA, que también le especificamos, que en medio de ese tema de licencia se pueden permitir obras que prevengan la inundación., manifestó Ávila.

A través de un comunicado, la Cámara Colombiana de Infraestructura indicó que “de persistir la falta de recursos, las actividades esenciales de la preconstrucción, como dragado de mantenimiento, protección de orillas, adecuaciones hidráulicas y acciones de restauración ambiental, podrían detenerse antes del 30 de noviembre de 2025, incrementando de inmediato el riesgo de inundación, afectación de ecosistemas estratégicos y pérdida de control sobre la sedimentación en la bahía de Cartagena y la ciénaga de la Virgen”.