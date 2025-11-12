En este municipio de Boyacá se cultivó el mango más pesado del mundo: tiene dos récords Guinness

En Colombia, existe una gran número de municipios que manejan diferentes características y tradiciones, lo que los convierte en destinos agradables para muchas personas, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, hay otros que incluso han llegado a romper récord Guinness por razones particulares.

Uno de ellos, tiene que ver con el mango más pesado del mundo, el cual fue descubierto en el año 2021 en una finca ubicada en el municipio de Guayatá, al occidente del departamento de Boyacá. Este fruto llegó a alcanzar un peso de 4,25 kilogramos, lo que equivale a unas 9,36 libras.

¿Cómo fue descubierto este mango?

El mango fue cultivado en la finca San Martín por parte de la pareja conformada por Germán Orlando Novoa y Reina María Marroquín. Ambos notaron que uno de los frutos del árbol crecía con un tamaño inusual. Esto los llevó a recolectarlo para medirlo y pesarlo junto a su hija Dabegy, lo que les permitió darse cuenta que este podía alcanzar un récord mundial.

Una vez lo obtuvieron, revisaron cuál era el mango más grande del mundo. Este se encontraba en Filipinas, y tenía el récord Guinness desde el año 2009 con un peso de 3.435 kilogramos. Sin embargo, el que habían cosechado lo superaba con creces, ya que alcanzó los 4,25 kilogramos.

Fue así como se contactaron con los encargados de Guinness World Records para establecer la nueva marca a nivel mundial con un mango que también tenía una altura de 23 centímetros y una circunferencia de 61,5 centímetros. Asimismo, fue descubierto en medio de la pandemia del Covid-19, lo que abrió una luz de esperanza en medio de esta circunstancia.

“Nuestro mensaje con este título de Guinness World Records es demostrarle al mundo que en Colombia somos gente humilde, trabajadora, que amamos el campo y que la tierra que se cultiva con amor produce grandes frutos”, señaló Germán al momento de recibir este reconocimiento.

¿Qué otro récord Guinness tiene Guayatá?

Además del mango más pesado del mundo, Guayatá tiene otro récord Guinness en su haber por cuenta del tapete de flores más largo a nivel global. Este cuenta con una extensión de algo más de 3.199 metros, además de una superficie de 3.199 metros cuadrados. Este se elabora anualmente para la celebración del Corpus Christi, una tradición que tiene más de 100 años durante el mes de junio en el municipio.

¿Dónde queda el municipio de Guayatá?

Guayatá, uno de los 123 municipios que hace parte de Boyacá, se encuentra ubicado al suroccidente del departamento. Su principal actividad económica es la agricultura, especialmente con el cultivo de café. Además, la mogolla y las arepas son muy populares en la región.

Por otra parte, el Corpus Christi no es la única celebración importante en Guayatá, pues hay otras que tienen lugar en diferentes épocas del alto. Estas son: