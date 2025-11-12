«Ella Alimenta al Mundo» llega a Boyacá para fortalecer a más de 6.000 mujeres rurales

El programa busca impulsar la autonomía económica, la seguridad alimentaria y el liderazgo de las mujeres campesinas en municipios como Toca, Siachoque y Ventaquemada.

El programa «Ella Alimenta al Mundo» llegó a Boyacá con el propósito de fortalecer el papel de las mujeres rurales en el desarrollo del campo. La iniciativa es fruto de una alianza entre la Gobernación de Boyacá, CARE Colombia y la Fundación Pepsico, y busca generar oportunidades para más de 6.000 mujeres campesinas en municipios como Toca, Ventaquemada y Siachoque, reconocidos por su producción de papa.

La secretaria de Agricultura de Boyacá, Elizabeth Bermúdez, explicó en diálogo con Caracol Radio que el programa «es un paso firme hacia el fortalecimiento de las mujeres rurales como eje central del desarrollo agroalimentario». Según la funcionaria, el proyecto promueve la creación de redes de negocio, el acceso a mercados inclusivos y la mejora de capacidades técnicas. «...Buscamos que nuestras mujeres tengan autonomía económica y participen activamente en la toma de decisiones financieras...», señaló.

Bermúdez destacó que el programa también aborda temas de seguridad alimentaria, nutrición y sostenibilidad, con estrategias que impulsan el autoconsumo y mejores prácticas de salud en los hogares rurales. «...Este es un programa integral que fortalece la resiliencia frente al cambio climático y promueve soluciones estructurales para el campo. No podemos olvidar que las mujeres son el corazón de la producción de alimentos en Boyacá...», afirmó.

Con esta alianza, Boyacá se convierte en el segundo departamento del país en implementar la estrategia, después de Nariño. La Secretaría de Agricultura confía en que la iniciativa se consolide a largo plazo, impactando de manera positiva la economía rural y la vida de miles de mujeres que sostienen el campo boyacense.