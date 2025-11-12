«Ella Alimenta al Mundo» llega a Boyacá para fortalecer el papel de la mujer rural

El programa «Ella Alimenta al Mundo», impulsado por la Fundación PepsiCo y la ONG CARE, inicia su segunda fase en Boyacá con el propósito de empoderar a las mujeres rurales e impulsar el desarrollo sostenible del campo. Esta iniciativa, que ha transformado comunidades en varios países, busca fortalecer la seguridad alimentaria y la autonomía económica de las productoras a pequeña escala.

Según explicó María Paula Cano, directora Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de PepsiCo para la región Andina, el programa «...busca que las mujeres rurales desarrollen proyectos productivos vinculados a cadenas de valor inclusivas. Queremos que las familias mejoren su nutrición, fortalezcan sus capacidades financieras y se integren a la economía formal con herramientas sostenibles...».

La segunda fase ya comenzó en los municipios de Toca, Ventaquemada y Siachoque, donde se realiza la identificación de mujeres y asociaciones que participarán en procesos de formación, asistencia técnica, creación de huertas comunitarias y cajas de ahorro. El proyecto se extenderá hasta diciembre de 2026 con una meta de impactar a más de 8.000 personas en estas zonas rurales.

Cano destacó además el papel de la Gobernación de Boyacá como aliado estratégico. «...La Gobernación nos ha ayudado a identificar los territorios con mayor potencial productivo, especialmente en la cadena de la papa. Boyacá es clave para nosotros, no solo por su aporte agrícola, sino porque sus mujeres rurales son el corazón de la producción sostenible del país...», afirmó.