“La sostenibilidad es fundamental y debe jugar un rol netamente transversal”: Renting Colombia

Jorge Ignacio Correa, Director de Operaciones de Renting Colombia, habla sobre la posibilidad de empoderar a las empresas brindándoles herramientas, para que los procesos que realicen sean soluciones en las que se apliquen estrategias sostenibles.

Además, resaltó la importancia de que los actores del ecosistema estén alineados para trabajar por un objetivo en común: la transición energética.

A continuación, la entrevista completa: