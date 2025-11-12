Tunja

Defensoría del Pueblo ampliará su sede en Boyacá y abrirá nuevo centro de conciliación

El propósito es mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

Defensoría del Pueblo ampliará su sede en Boyacá |Foto: Suministrada

Sebastián Olmos

Boyacá

Con el fin de brindar un servicio más eficiente a la comunidad, la Defensoría del Pueblo en Boyacá anunció la ampliación de su sede principal y la puesta en marcha de un nuevo centro de conciliación.

Este espacio estará orientado a ofrecer orientación jurídica gratuita y procesos de mediación en conflictos familiares, laborales y vecinales. Además, contará con personal especializado en derechos humanos y justicia comunitaria.

“Queremos acercar aún más la Defensoría a las personas. Este centro será un punto de apoyo para quienes buscan resolver sus diferencias sin acudir a instancias judiciales”, explicó la dirección regional.

