Defensoría del Pueblo ampliará su sede en Boyacá y abrirá nuevo centro de conciliación

Boyacá

Con el fin de brindar un servicio más eficiente a la comunidad, la Defensoría del Pueblo en Boyacá anunció la ampliación de su sede principal y la puesta en marcha de un nuevo centro de conciliación.

Este espacio estará orientado a ofrecer orientación jurídica gratuita y procesos de mediación en conflictos familiares, laborales y vecinales. Además, contará con personal especializado en derechos humanos y justicia comunitaria.

“Queremos acercar aún más la Defensoría a las personas. Este centro será un punto de apoyo para quienes buscan resolver sus diferencias sin acudir a instancias judiciales”, explicó la dirección regional.