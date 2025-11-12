Defensoría del Pueblo alerta por el hacinamiento en los centros penitenciarios de Boyacá

Defensoría del Pueblo alerta por el grave hacinamiento en los centros penitenciarios de Boyacá

Boyacá

La Defensoría del Pueblo Regional Boyacá lanzó una nueva alerta sobre la crítica situación que enfrentan las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del departamento. Tras una serie de visitas de verificación a los establecimientos de Tunja, Sogamoso y Duitama, la entidad evidenció condiciones de hacinamiento, deterioro estructural, deficiencias en los servicios básicos y una preocupante falta de atención médica.

Según informó la defensora regional del Pueblo, Luisa Martínez, algunos establecimientos superan el 180 % de su capacidad, lo que genera graves afectaciones a la dignidad y la salud de los internos.

“En la cárcel de Tunja, por ejemplo, encontramos una sobrepoblación alarmante. El centro tiene capacidad para unos 600 internos, pero actualmente alberga más de 1.100. Estas condiciones son inaceptables y deben ser atendidas de manera urgente por las autoridades competentes”, señaló.

La funcionaria explicó que, además del hacinamiento, persisten demoras en la atención médica, escasez de medicamentos y problemas de acceso a agua potable, lo que agrava el estado de salud de los reclusos.

“La privación de la libertad no puede significar la pérdida de los derechos fundamentales. Nuestro deber es garantizar que, aún bajo custodia, las personas sean tratadas con humanidad y respeto”, afirmó.

El informe también detalla fallas en los sistemas eléctricos y sanitarios, celdas sin ventilación adecuada y deficiencias en la alimentación, factores que aumentan el riesgo de enfermedades y conflictos dentro de los establecimientos.

#VIDEO | La Defensoría del Pueblo en #Boyacá esta articulada con la "Ley de Utilidad Pública", en la cárcel de #Sogamoso, sobre los beneficios para las mujeres que pueden recobrar su libertad y trabajar en diferentes entidades con cargos operativos y auxiliares. pic.twitter.com/Gn96mD4k1K — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 12, 2025

La Defensoría del Pueblo solicitó al Inpec y al Ministerio de Justicia adoptar acciones urgentes de descongestión, fortalecer los programas de resocialización y revisar la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como mecanismo para reducir la sobrepoblación.

Martínez añadió que la entidad continuará realizando seguimiento permanente a la situación carcelaria en Boyacá y emitirá un informe especial dirigido al Gobierno nacional con recomendaciones estructurales.

“Las cárceles no pueden seguir siendo bodegas humanas. Deben ser espacios de resocialización y respeto por la dignidad. La Defensoría insistirá en que el Estado asuma su responsabilidad frente a esta crisis”, concluyó.