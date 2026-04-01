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01 abr 2026 Actualizado 01:40

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Internacional

Estados Unidos emite alerta para Colombia y pide no viajar a cuatro departamentos del país

El Departamento de Estado pide reconsiderar los viajes a Colombia ante “crímenes, terrorismo, disturbios civiles, secuestros y desastres naturales”.

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images

Eddy MosqueraEddyMosquera0discover

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta en la que pide a sus ciudadanos reconsiderar viajar a Colombia por cuenta de “crímenes, terrorismo, disturbios civiles, secuestros y desastres naturales”.

Específicamente se pide no viajar a Arauca, Cauca (excluyendo Popayán), Valle del Cauca (excluyendo Cali) ni a Norte de Santander. Tampoco se recomienda viajar cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela.

En la alerta advierten que los grupos terroristas en Colombia pueden atacar sin advertencia zonas turísticas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, aeropuertos e instalaciones del gobierno local o estadounidenses.

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Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

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