Choque múltiple entre cuatro vehículos obligó al cierre total de la vía Ibagué - Calarcá

Tolima

En la mañana de este martes 31 de marzo se encuentra cerrada por completo la vía Ibagué - Cajamarca, la cual conduce hacia el Alto de La Línea, debido a un aparatoso choque múltiple entre cuatro vehículos de carga.

Según el director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, el choque se presentó en el sector conocido como viaducto El Tigre, donde chocaron dos tractomulas y dos camiones, lo que colapsó por completo la movilidad en este corredor vial.

“Este choque, afortunadamente sin lesionados ni fallecidos, generó el cierre total de la vía. Ya en el accidente hacen presencia las autoridades y todo el equipo operativo de la concesionaria vial APP Gica. Se proyecta que este cierre tendrá una recuperación operativa de aproximadamente dos horas”, señaló el funcionario.

Es decir, se espera que antes del mediodía de este martes pueda habilitarse de nuevo la vía Ibagué – Cajamarca. Sin embargo, se registran varios kilómetros de trancón o congestión vehicular, lo que hace prever que la movilidad en la vía permanezca afectada por el resto de la jornada.

Por último, el funcionario pidió precaución a los conductores por las lluvias que se han registrado en la zona en las últimas horas y les recomendó tomar rutas alternas como la vía Fresno – Manizales en el paso por el Alto de Letras.