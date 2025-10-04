“No tienen sentido las convocatorias de Santos Borré y Kevin Mier”: El Pulso del Fútbol

El regreso de Rafael Santos Borré a la nómina de convocados de la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá, fue una de las grandes novedades en el grupo citado por Néstor Lorenzo, donde se mantuvieron, entre otros jugadores, el portero Kevin Mier, pese a su floja actuación en el último compromiso frente a Venezuela.

Precisamente estos nombres, Borré y Mier, fueron tema de debate en El Pulso del Fútbol entre César Augusto Londoño y Steven Arce. Para los dos, ambos no debieron estar en esta convocatoria.

Rafael Santos Borré, pocos goles en el Internacional

Steven Arce aseguró que hubiera preferido mantener a Dayro Moreno por encima de Rafael Santos Borré. “Estaba haciendo las cuentas y me da solamente cinco goles durante todo el 2025 en Internacional para Santos Borré. La cifra es muy floja”, señaló.

Entretanto, César Augusto añadió que sus números con la Selección Colombia tampoco lo abalan como goleador: “Y cinco en la Selección Colombia, no está de goleador, lo fue en River”, señaló.

¿Kevin Mier o Aldair Quintana?

Entretanto, las opiniones estuvieron más divididas sobre Kevin Mier, aunque los dos coincidieron en que el barranqueño no tendrá minutos en esta doble fecha FIFA.

“A mí me sorprende el llamado de Mier, supongo que Lorenzo sigue pensando que es una buena alternativa para la Copa del Mundo, yo también lo sigo pensando, uno no lo puede descartar porque haya cometido dos o tres errores, pero no creo que tape”, comentó César Augusto.

Arce añadió: “Yo tampoco y yo tampoco lo hubiera llamado, hubiera llamado a Aldair Quintana. El presente es muy importante. Aldair Quintana no es buen arquero hace un mes ni dos, hace mucho rato”.

Ahí debatieron los dos: “Yo prefiero a Aldair, uno que está bien hoy en día”, dijo Londoño; “Yo lo que creo es que con Montero y Ospina, es muy difícil que un tercer arquero tape”, agregó,

Arce señaló: “Él todavía está en proceso de convertirse en un gran arquero; “Condiciones las tiene todas”, replicó César, y “Tiene que mejorar muchas”, cerró Steven Arce.