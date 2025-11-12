Crimen de Jaime Esteban Moreno en Halloween: Jueza envía a prisión a Juan Carlos Suárez, implicado en la golpiza

La tarde de este miércoles 12 de noviembre, la jueza 67 de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por homicidio agravado en calidad de coautor por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Los Andes, vilmente asesinado tras una fiesta de Halloween en Bogotá.

Los hechos ocurrieron la noche del 31 de octubre, cuando el estudiante de Ingeniería de Sistemas departía con amigos en la discoteca Before Club. Y, al salir del sitio fue interceptado por Juan Carlos Suarez y Ricardo González Castro que, lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio.

Leer: Fiscalía revela lo que sería el móvil del crimen de Jaime Esteban tras fiesta de Halloween en Bogotá

“Fue un acto de crueldad atroz, de inhumanidad, de saña y de crueldad despiadada”: Juez

“La muerte de Jaime Esteban nos duele a todos. Es un hecho que jamás debió suceder. Es un hecho inexplicable. La atención de toda la sociedad colombiana frente a este grave hecho no es extraña y se explica, porque obedece al dolor que causa ver a un joven totalmente indefenso a mano de dos personajes insensibles propinándole un brutal ataque que terminó con su vida. La gravedad del caso, como acertadamente lo expuso la señora fiscal delegada, no se mide únicamente por el resultado muerte, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado”, advirtió la juez.

La conducta de Juan Carlos Suarez “no fue impulsiva, ni fue fruto de un instante de miedo”: Fiscalía

“Su conducta no fue impulsiva ni fue fruto de un instante de miedo. Por el contrario, agredió a la víctima inicialmente en el establecimiento público llamado Oxxo. Allí se presentaron las primeras agresiones, las cuales están debidamente acreditadas con entrevistas que fueron aportadas a la investigación (...) La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. Todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Con este acto, no solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos", advirtió la delegada del ente acusador.

Se expone a una pena de 40 a 50 años de prisión

A pesar de los hechos que ha podido observar el país a través de video de cámaras de vigilancia, inocente se declaro Juan Carlos Suarez Ortiz.

“No acepto cargos”, dijo el procesado.

“Esto le constituye en el delito de homicidio agravado, que tiene pena de 40 a 50 años de prisión”, advirtió el juez.

El móvil del crimen de Jaime Esteban

Claudia Rodríguez, fiscal 201 adscrita a la URI de Engativá, reveló que Jaime Esteban “fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos, tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento“.