Dos internos en la cárcel de Girón completan una semana con la boca cosida en señal de protesta

Bucaramanga

El defensor de los derechos carcelarios en Santander, Hernando Mantilla, confirmó este martes 11 de noviembre que dos internos llevan casi una semana con la boca cosida, en lo que se considera una forma de huelga mediante la cual exigen su traslado a prisiones cercanas a sus familias.

“El director de la cárcel me informó que, aproximadamente hace seis días, dos internos iniciaron una huelga de hambre bastante particular. No se trata simplemente de dejar de recibir alimentos, sino que se cosieron la boca. Es una situación muy delicada, porque involucra directamente los derechos humanos, especialmente el más fundamental de todos: la vida”, explicó Mantilla.

De acuerdo con el defensor, las autoridades penitenciarias ya aplican los protocolos de seguridad y atención médica. Los internos estarían siendo hidratados por vía intravenosa, mientras se espera respuesta de la Dirección Nacional del Inpec a la solicitud formal de traslado.

Mantilla precisó que los internos piden ser enviados a centros penitenciarios ubicados cerca de sus familias.

“Los reclusos solicitan su traslado para poder estar más cerca de sus seres queridos. Yo soy testigo de que he presentado muchísimas solicitudes en ese sentido, porque el acercamiento familiar es fundamental. Es muy complicado que un interno esté en Bucaramanga mientras su familia vive en lugares tan lejanos como Villavicencio o Marraquilla”, añadió el defensor.

Finalmente, Mantilla recordó que en Santander son frecuentes las solicitudes de traslado por razones familiares y que, según lo establecido por la Corte Constitucional, el acercamiento familiar constituye uno de los pilares más importantes en los procesos de resocialización de las personas privadas de la libertad.