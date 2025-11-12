Condenan cabecillas del ELN que reclutaron a 60 menores en varias regiones,entre ellas, Risaralda

Risaralda

Pese a que históricamente, se ha dicho que en Risaralda no se ha vivido un conflicto armado activo, y que la violencia del departamento ha sido causa de grupos urbanos; en los últimos años el reconocimiento de las víctimas y los resultados judiciales han demostrado que Risaralda si ha sido un territorio golpeado por la guerra.

Tanto así, que un juez de conocimiento, condenó a 11 personas, máximos cabecillas del ELN por el delito de reclutamiento ilícito de 60 menores de edad, hechos que se registraron en varios departamentos, entre ellos, Risaralda, entre los años 2002 y 2019.

Lea también: Capturan a presuntos integrantes del ELN en Risaralda, harían parte de un frente de guerra

La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas que dan cuenta de un patrón continuo y sistemático de reclutamiento ilícito de menores de edad impuesto por los máximos cabecillas del ELN, que les permitió vincular mediante amenazas y engaños a 60 niños, niñas y adolescentes a diferentes estructuras del grupo armado ilegal.

En el curso de la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos humanos fueron documentados casos que involucran a 24 víctimas mujeres y 36 hombres, incorporados de manera forzosa entre 2002 y 2019, en Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el bajo Cauca antioqueño.

Cabe recordar, que en su visita a la ciudad de Pereira en el mes de agosto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que, aunque no se conocen casos actuales de reclutamiento, si hay una alerta temprana por el riesgo, sobre todo, por parte de estructuras como el ELN y el Clan del Golfo.

Play/Pause Iris Marín, defensora del Pueblo 00:18 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un juez penal especializado de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio contra estos 11 integrantes del ELN y los declaró responsables del delito de reclutamiento ilícito.

Los afectados con la decisión son los integrantes del autodenominado Comando Central del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.

Adicionalmente, están los jefes del Frente de Guerra Occidental, Emilce Oviedo Sierra, alias Martha, la Abuela, La Zarca o La Mona; Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo o Ricardo; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo o Boca de Perro; Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, Esneider o el Paisa; y del Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro o Magdalena Medio, William Alexander Zapata Mora, alias Jefferson o Patacón; Carlos Alonso Agudelo Gómez, alias Nelson o el Calvo; y Sunilda del Carmen Hoyos, alias Yeimi.

Le puede interesar: Desde Risaralda hacen un llamado al Gobierno Nacional por la falta de seguridad en las regiones

últimas capturas por reclutamiento forzado

En las últimas horas el comandante de Policía de Risaralda, el coronel Jhon Hernando Téllez, señaló que tras las rejas y en medio de un proceso penal se encuentra un hombre, presunto integrante del ELN cuyo papel principal es el reclutamiento forzado, conocido con el alias del Profe, el cual se encontraba en esta parte del territorio cooptando menores de edad para este grupo delincuencial.

Play/Pause coronel Jhon Hernando Téllez, comandante Policía Risaralda 00:53 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La alerta temprana que dio a conocer la defensora del Pueblo sí debe llamar la atención de las autoridades y no solo al occidente de Risaralda con los grupos delincuenciales que se desplazan por estos sectores como ELN y el Clan del Golfo, si no, en las zonas céntricas y urbanas como el área metropolitana donde están activas organizaciones criminales como Cordillera y Los Rebeldes.