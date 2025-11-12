Capturan en Laureles a un falso mensajero que portaba un arma con silenciador

Medellín, Antioquia

Las autoridades de Medellín capturaron en flagrancia a un hombre de 42 años que se hacía pasar por mensajero, durante un operativo de control realizado en la avenida Bolivariana con carrera 65, en el sector de Laureles.

El capturado se desplazaba en motocicleta y vestía el uniforme de una reconocida empresa de encomiendas, usándolo como fachada para no levantar sospechas. En medio del registro, los uniformados le hallaron una pistola con supresor de sonido y 10 cartuchos, sin documentación que acreditara porte legal.

Aunque el sujeto no presentaba antecedentes judiciales vigentes, será investigado por posibles vínculos con redes de hurto a personas y motocicletas en Medellín.

“Este año hemos capturado a más de 1.600 personas por hurto y a 10.554 por diferentes delitos, gracias al trabajo articulado con la Policía Metropolitana y a los patrullajes focalizados en zonas de alto impacto”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras que la motocicleta fue inmovilizada como elemento material probatorio.

Las autoridades investigan si el arma incautada ha sido utilizada en otros hechos delictivos en la ciudad.

Cifras de hurtos

Durante 2025, los hurtos a personas han disminuido un 14 %, con 3.133 casos menos, y el hurto de motos un 25 %, con 1.420 casos menos frente al mismo periodo de 2024.

“No vamos a permitir disfraces del crimen ni trampas a la autoridad. Cada captura fortalece la confianza ciudadana y demuestra que la presencia institucional es permanente”, enfatizó el secretario Villa Mejía.