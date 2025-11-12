En Medellín se realizó el primer trasplante de corazón en un hospital 100 % público

Medellín, Antioquia

El pasado 31 de octubre en el Hospital General de Medellín (HGM) se realizó el primer trasplante de corazón en un hospital 100 % público en Colombia, un hecho que fue un hito histórico para la salud pública del país y una muestra del liderazgo médico de la ciudad en procedimientos de alta complejidad.

Un dato importante es que este logro se da cuarenta años después del primer trasplante de corazón en el país, pero esta vez desde una institución pública, descentralizada y perteneciente al Distrito de Medellín.

“Este hospital nos llena de orgullo y gracias a toda su gente, muestra cómo en medio de una crisis tan grande y tan absurda, generada desde el sector nacional, desde Medellín estamos sosteniendo la red pública de salud” afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

Paciente beneficiada

El procedimiento fue realizado a una paciente de 59 años, oriunda del Chocó y residente en Medellín, afiliada al régimen subsidiado y diagnosticada con falla cardíaca terminal. Recibió el corazón de un donante intrahospitalario, trasladado directamente de un quirófano a otro dentro del mismo hospital.

La paciente, desplazada por la violencia, se encuentra en recuperación con evolución favorable en la Unidad de Cuidados Intensivos del HGM.

“Esto quiere decir que un hospital público y toda la salud en Colombia sí puede ser de máxima calidad y puede ser excelente”, agregó el alcalde.

El Hospital General de Medellín ha logrado rescatar 22 corazones que han beneficiado a pacientes en Medellín, Cali y Bucaramanga, consolidando su experiencia en la red de donación y trasplantes del país.

El Programa de Trasplante Cardíaco del HGM, inscrito ante la Red Nacional de Donación y Trasplantes del Instituto Nacional de Salud, cuenta con un equipo multidisciplinario de cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, intensivistas, cardiólogos, instrumentadores y personal de enfermería. Esta cirugía es un avance y abre nuevas oportunidades de acceso para pacientes vulnerables y del régimen subsidiado.