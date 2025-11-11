Dos menores de 16 y 17 años fueron aprehendidos por estar armados en Caucasia

Caucasia- Antioquia

Las autoridades reportaron la aprehensión de dos menores de edad en el municipio de Caucasia portando dos armas de fuego y cartuchos para las mismas. Se les señala de presuntamente integrar un grupo ilegal en esa población del Bajo Cauca antiqueño.

Según el coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia, se trata de dos jóvenes, uno de 16 años y una menor de 17 años, que portaban dos revólveres calibre 38 con 12 cartuchos. Se les sindica presuntamente de un homicidio reportado el 30 de octubre de 2025 en esa población.

“De acuerdo con las labores de investigación, estos dos jóvenes están vinculados al grupo delincuencial común organizado Los del Bajo, estructura dedicada a la materialización de homicidios selectivos y extorsiones. Se estableció que estos dos menores de edad tienen responsabilidad en la dinamización del homicidio ocurrido el pasado 30 de octubre de 2025, donde perdió la vida Alejandro Palencia García, de 19 años. El hecho viene relacionado con ajustes por el tráfico ilegal de estupefacientes”, manifestó el coronel Rico.

Se investiga si estos dos adolescentes estarían involucrados en otros delitos ocurridos en Caucasia; por pronto fueron judicializados.